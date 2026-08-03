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FUEGO EN MADRID

El incendio de Villamantilla queda controlado sin afectar a la depuradora ni causar heridos

Cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres de Bomberos y Agentes Forestales han intervenido para controlar el incendio en Villamantilla

Controlado un incendio de vegetación en Villamantilla tras movilizar cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres.

Controlado un incendio de vegetación en Villamantilla tras movilizar cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres. / Comunidad de Madrid

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Un incendio de vegetación declarado este lunes en las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villamantilla ha quedado controlado tras un amplio dispositivo de extinción en el que han participado medios aéreos y terrestres de la Comunidad de Madrid.

En las labores de extinción han participado cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres integradas por Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

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Controlado un incendio de vegetación en Villamantilla tras movilizar cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres.

Controlado un incendio de vegetación en Villamantilla tras movilizar cinco helicópteros y diez dotaciones terrestres. / Comunidad de Madrid

Según ha informado el 112 Comunidad de Madrid, el incendio ha quedado controlado y no ha ocasionado daños en la instalación cercana. Por su parte, el SUMMA 112 no ha tenido que atender a ninguna persona durante la intervención. En el operativo también han colaborado efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil.

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