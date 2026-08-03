La Comunidad se sentará este lunes con Martín Presa para tratar de desbloquear la crisis del estadio de Vallecas

La Comunidad de Madrid mantiene su pulso con la directiva del Rayo Vallecano para recuperar el control efectivo del Estadio de Vallecas e iniciar las obras urgentes previstas tras la suspensión de la concesión. Después de dos días consecutivos sin poder acceder al recinto, el Gobierno regional ha documentado ante notaria el último intento de entrada y ha convocado al presidente del club, Raúl Martín Presa, a una reunión este lunes.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, recibirá al dirigente rayista a mediodía en la sede de la Consejería. El objetivo del encuentro, según ha informado el Ejecutivo autonómico, será abordar los “impedimentos a la intervención del Gobierno regional” y tratar de desbloquear el acceso a las instalaciones.

La reunión llega después de que personal de la Comunidad intentara entrar nuevamente en el estadio en dos ocasiones durante el pasado viernes. El primer intento se produjo a las 9.00 horas, sin éxito por segundo día consecutivo. Los técnicos regresaron a las 19.00 horas acompañados por una notaria, que dejó constancia de que tampoco entonces fue posible acceder al recinto.

La intervención estaba prevista para comenzar el miércoles. “Mañana mismo, si nos abre la puerta”, afirmó el martes De Paco durante una comparecencia ante los medios en la que anunció la suspensión cautelar de la concesión y la decisión de actuar de urgencia en las instalaciones. Sin embargo, el dispositivo desplegado por la Comunidad se encontró con la negativa de la entidad rayista.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional presentó una denuncia ante la Policía Nacional, según las mismas fuentes. La Comunidad considera que, una vez suspendida cautelarmente la concesión, el Rayo Vallecano carece de título jurídico suficiente para continuar ejerciendo el control del recinto.

La suspensión cautelar se enmarca en el procedimiento iniciado por la Comunidad para extinguir la concesión demanial del Estadio de Vallecas, propiedad del Gobierno autonómico y cedido al Rayo para su utilización. La Administración regional fundamenta su decisión en los resultados de una auditoría técnica que detectó deficiencias graves capaces de poner en riesgo la seguridad de trabajadores, deportistas y espectadores.

Entre las carencias señaladas se encuentran problemas en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general del recinto. La Comunidad sostiene que la gravedad de los riesgos hacía necesario recuperar de manera inmediata sus competencias de control, inspección e intervención, con el objetivo de acometer las reparaciones imprescindibles para garantizar la seguridad y permitir que el estadio pueda volver a utilizarse con normalidad.

La Consejería ha preparado tres contratos para comenzar inmediatamente las obras. Una vez terminadas las actuaciones será necesario negociar una nueva concesión, con unas condiciones de mantenimiento “muchísimo más duras”. Lo ideal, según De Paco, es un modelo como el del Movistar Arena, en el que una tercera empresa gestiona y mantienen las instalaciones, las cuales alquila el Real Madrid de baloncesto para jugar sus encuentros como local.

Fruto de esta intervención, los primeros encuentros de la temporada no podrán disputarse en Vallecas, aunque el equipo podrá seguir compitiendo. El Rayo deberá comunicar a LaLiga y a la Federación el estadio alternativo que utilizará. La Comunidad asegura que mantendrá una coordinación constante con ambas entidades y con la Federación Madrileña.