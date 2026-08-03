METRO MADRID
Cambia el nombre de una estación de Metro de Madrid con un guiño 'azulón' para los más futboleros
La estación de la Línea 12 del Metro de Madrid cambia su denominación y renueva sus interiores con decoración para los aficionados del Getafe FC
En Getafe, bajarse de la estación de Metro de Los Espartales suele significar una cosa: fútbol, específicamente en su querido estadio, el Coliseum, un punto de encuentro para los 'azulones' que quedará todavía más evidente con un reciente cambio en el nombre de la estación.
Guiño 'azulón'
Con camiseta azul --de ahí el apodo a la hinchada--, los aficionados del Getafe FC irán a ver jugar a su equipo en su casa, el Coliseum, al bajarse de una renovada estación de Los Espartales, que pasa a adoptar como apellido el nombre del estadio.
La parada de la Línea 12, ahora, Los Espartales – Coliseum, busca destacar desde este nuevo nombre su cercanía con el estadio del equipo de fútbol madrileño, precisamente pocos días antes de que empiece la temporada.
Aunque en la Liga EA Sports, el Getafe CF comenzará la temporada el 16 de agosto frente al Deportivo Alavés, lo hará en la casa del contrincante, por lo que no será hasta el 23 de agosto, cuando el equipo de José Bordalás se estrene en un Coliseum aún en obras enfrentándose al Racing de Santander.
Los viajeros podrán acercarse a la afición al Getafe CF desde antes de salir de la estación, ya que podrán leer la letra del himno 'azulón' en las escaleras de acceso, y es que por Los Espartales pasan más de 1,7 millones de usuarios al año.
La estación se convertirá en un 'azulón' más a cuenta de una decoración especial diseñada por el Getafe CF en colaboración con la Federación de Peñas del club, que incorporará diferentes elementos identificativos del equipo y de su afición.
Más apellidos icónicos
Esta no es la primera vez que se hace esta estrategia de relacionar paradas con algún lugar cercano. Ya la antigua Atocha fue rebautizada como Estación del Arte para destacar su proximidad a la tríada de museos: Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía.
Asimismo, para evitar confusiones, "Metropolitano" pasó a responder al nombre de "Vicente Aleixandre", para aclarar la confusión entre el primero y el Estadio Metropolitano.
Tampoco será la última vez que siga la misma senda, ya que la estación de Sierra de Guadalupe (línea 1) también se rebautizará y comenzará a denominarse "Sierra de Guadalupe - Universidad", debido a su vecino, el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
En este caso, el cambio de nombre de esta estación que registra más de 6,8 millones de viajeros anuales se hará efectivo durante las próximas semanas.
Actualización de nomenclaturas
Estas iniciativas de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras implican actualizar la señalética de la red y de los trenes, así como la megafonía de las paradas y los planos del suburbano madrileño, entre otros.
Los trabajos necesarios para incorporar las nuevas denominaciones en las propias estaciones comenzarán la noche previa a su entrada en vigor.
- Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya han comenzado los trabajos de instalación de los nuevos jardines verticales de la M-30
- Un incendio en La Vaguada levanta una enorme columna de humo y obliga a desalojar el centro comercial
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
- Pozuelo da luz verde a Huerta Grande: así será el proyecto urbanístico con 775 viviendas, más de la mitad a precios asequibles
- Ayuso acusa a los bomberos en huelga de 'intoxicar' durante los incendios: 'Han tenido poca sensibilidad
- La C-5 de Cercanías Madrid cumple 50 años y revela la curiosa historia de la desaparecida C-6