Cabezudos, chotis y procesiones: la Verbena de San Cayetano da inicio a las fiestas de agosto en Madrid con un concierto gratuito de Soleá Morente

La Comunidad de Madrid da la bienvenida al mes de agosto, y con él, a una de las citas más esperadas del verano: las fiestas de San Cayetano, que volverán a llenar las calles del barrio de Embajadores de tradición y color. Esta celebración marcará el punto de partida de uno de los grandes ciclos festivos de la capital, que continuará con las fiestas en honor a San Lorenzo y culminará con las fiestas de la Virgen de la Paloma.

Así, del 4 al 16 de agosto, talleres, procesiones, limonada y chotis se convertirán en el día a día de los vecinos de la zona de Embajadores, Lavapiés y La Latina que podrán disfrutar de un amplio programa de actividades y propuestas musicales. Catorce días de fiesta que prometen convertir las calles del centro de la capital en el escenario del verano madrileño.

Programación completa de las Fiestas de San Cayetano

A partir del próximo martes 4 de agosto, las zonas del Rastro y Embajadores se transformarán para dar el pistoletazo de salida a una programación que se extenderá hasta el viernes 7 de agosto y que tendrá como principales escenarios la plaza del General Vara de Rey y la calle de Ribera de Curtidores, 2.

Martes 4 de agosto

Las fiestas arrancarán con la Exhibición de Gigantes y Cabezudos en la plaza del General Vara de Rey a las 19:30 horas, donde un espectáculo apto para todas las edades permitirá a los visitantes conocer a algunos de los vecinos más castizos del barrio: Casta, Susana, Maja de Lavapiés, La Señá Rita, El Julián y Don Hilarón.

Las fiestas de San Cayetano comenzarán con su tradicional exhibición de gigantes y cabezudos / Moncloa

A las 20:00 horas tendrá lugar el pregón oficial, seguido de la elección de Personajes Castizos a las 20:45 horas. A partir de las 21:30 horas los vecinos podrán disfrutar de varias propuestas musicales como 'Raya Real' y 'The Zona Rock Band' que actuarán de forma simultánea en la plaza del General Vara de Rey y en la Ribera de Curtidores. Además, de 23:00 a 01:00 horas de la madrugada, ambos escenarios contarán con sesiones de DJ.

Otras actividades vecinales Proyecto Historia de Lavapies a cargo de la AVV La Corrala. Plaza de Cascorro - 19:00 a 21:00 horas

a cargo de la AVV La Corrala. Plaza de Cascorro - 19:00 a 21:00 horas Limonada gratuita. Calle del Oso - 19:00 a 24:00 horas

Miércoles 5 de Agosto

La jornada del miércoles comenzará a las 18:30 horas en la calle del Oso con una masterclass popular de chotis a cargo de la Asociación de Castizos Los Chisperos de Arganzuel. De cara a la noche, a las 20:00 horas comenzarán los espectáculos musicales con la actuación castiza de 'Amanda Verdú' en la plaza del General Vara de Rey.

Amanda Verdú ofrecerá una actuación castiza en la plaza del General Vara de Rey a las 20:00 horas del miércoles 5 de agosto / @amandaverdumusica

Como en la noche anterior, los conciertos podrán disfrutarse de forma simultánea. Así, a partir de las 21.30 horas, 'Jarana' y 'La Fiesta' actuarán en la plaza del General Vara de Rey y en Ribera de Curtidores respectivamente antes de dar paso a las sesiones de DJ que tomarán las riendas de las celebraciones hasta la 01:00 horas de la madrugada.

Jueves 6 de agosto

El jueves la actuación castiza de la jornada estará a cargo de 'Corrala de Zarzuela', que se dará cita a las 20:00 horas en la plaza del General Vara de Rey. Además, la Tuna de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid amenizará la calle del Oso de 20:00 a 21:00 horas.

A las 21:30 horas las celebraciones alcanzarán su punto álgido con la actuación de la cantante y actriz Soleá Morente, que ha prometido revolucionar el barrio con su particular fusión entre su herencia flamenca, el pop rock, el indie y la electrónica. De forma simultánea 'Rata by Vibra Mahou' actuará en Ribera de Curtidores.

Soleá Morente marcará el punto fuerte de las celebraciones con su actuación el jueves 6 de agosto en la plaza General Vara del Rey / Europa Press

Otras actividades vecinales Taller de instrumentos musicales a cargo de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12. Calle de la Encomienda, 18 - 12:30 a 14.30 horas

a cargo de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12. Calle de la Encomienda, 18 - 12:30 a 14.30 horas Encierro popular familiar a cargo de la AVV La Corrala. Plaza de Cascorro - 19:00 a 21:00 horas

Viernes 7 de agosto

La jornada del viernes 7 de agosto pondrá el broche final a las fiestas en honor a San Cayetano con la celebración de varios actos religiosos entre los que destacan la Santa Misa a las 19:00 horas en la Iglesia de San Millán y San Cayetano, seguida de la procesión de San Cayetano que saldrá desde la misma iglesia a las 20:00 horas.

La imagen de San Cayetano durante la procesión en honor al Santo / EFE

En lo musical, a partir de las 21:30 horas, la plaza del General Vara de Rey contará con la actuación del dúo 'Montoya & Carmona, La juerga Flamenca', mientras que en Ribera de Curtidores se subirá al escenario el ganador del concurso Destino San Cayetano 2026. Como fin de fiestas, las sesiones de DJ posteriores se prolongarán hasta las 02:00 horas de la madrugada.