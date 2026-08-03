El Ayuntamiento de Madrid abrirá dos centros de día para atender a jóvenes en situación de máxima vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha dos centros de día destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de máxima vulnerabilidad, que recibirán acompañamiento socioeducativo, atención psicológica y apoyo para acceder al empleo y a recursos de alojamiento estable.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad invertirá 3,4 millones de euros, con cargo a un contrato plurianual, en la gestión de unos equipamientos concebidos como espacios de referencia para personas que carezcan de una red familiar o social de apoyo.

Cada centro, que se prevé que esté abierto de 9:00 a 20:00 horas durante los 365 días del año, podrá atender simultáneamente a 60 usuarios y tendrá capacidad para asistir a unas 150 personas al día, ya que funcionará como un recurso de tránsito y no ofrecerá alojamiento residencial. Los dispositivos prestarán una atención especial a jóvenes migrantes sin referentes familiares cercanos y que atraviesen circunstancias de elevada vulnerabilidad. La intervención tendrá un carácter preventivo y buscará frenar procesos de deterioro que puedan desembocar en problemas de salud mental, adicciones o en la cronificación de las situaciones de exclusión.

Atención individualizada y apoyo psicológico

Cada usuario contará con un plan de intervención social adaptado a sus necesidades, que comenzará con un servicio de primera acogida para facilitar su vinculación con el centro y su adaptación al recurso. A partir de ese primer contacto, los profesionales ofrecerán acompañamiento social, orientación, asesoramiento y atención socioeducativa, con el propósito de fomentar la autonomía de los jóvenes, favorecer su participación en la comunidad y facilitar su acceso a los sistemas de protección disponibles.

Los centros también proporcionarán atención psicológica individual y grupal, tanto preventiva como terapéutica. Entre las cuestiones que podrán abordarse se encuentran el duelo migratorio, el desconocimiento del idioma, las diferencias culturales y otras barreras que dificulten la integración y el desarrollo personal. En el ámbito sociolaboral, los usuarios podrán participar en itinerarios personalizados de inserción, mediante los que recibirán formación y apoyo para adquirir competencias, mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado de trabajo.

Doce profesionales en cada centro

Cada equipamiento contará con un equipo de doce profesionales integrado por trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, asesores jurídicos, técnicos de acogida, auxiliares de servicios sociales y coordinadores. Además, los jóvenes dispondrán de un profesional de referencia que los acompañará durante todo el proceso de intervención. Los centros trabajarán de forma coordinada con los servicios sociales municipales, los Equipos de Calle y las entidades sociales que operan en la ciudad.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha advertido del aumento del número de personas sin hogar en Madrid, especialmente entre la población más joven, y ha destacado la importancia de intervenir antes de que estas situaciones se prolonguen en el tiempo. "Son personas que llevan poco tiempo en la calle y, por tanto, la actuación social resulta muy necesaria para que puedan salir de esa situación, porque todavía no se encuentra cronificada y la intervención puede ser más efectiva y positiva", ha señalado.

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Los nuevos centros se sumarán a otros recursos municipales dirigidos a jóvenes en situación de exclusión social, como el programa 'A Tiempo', que ofrece atención y alojamiento a personas sin hogar de entre 18 y 30 años, además de formación y apoyo para acceder al empleo y avanzar hacia una vida autónoma.