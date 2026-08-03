Arrancan las pruebas del Bus-VAO de la A-2 desde Madrid a Torrejón: horarios, accesos y vehículos que pueden utilizarlo

El nuevo carril Bus-VAO de la A-2 ha comenzado este mes de agosto su fase de pruebas entre Madrid y Torrejón de Ardoz, un periodo que se desarrollará de forma progresiva hasta la primera semana de septiembre para comprobar el funcionamiento de la infraestructura y familiarizar a los conductores con la señalización y las normas de uso.

La Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y el Ayuntamiento de la capital pondrán a prueba el nuevo sistema una vez concluidas las obras necesarias para su implantación.

Aunque el carril izquierdo de ambos sentidos de la A-2 ha sido preparado entre Madrid y Alcalá de Henares, en esta primera fase el Bus-VAO llegará únicamente hasta Torrejón de Ardoz. Su ampliación hasta Alcalá se acometerá posteriormente, dentro de una segunda etapa del proyecto. La infraestructura preparada se extiende a lo largo de unos 19 kilómetros y tiene como objetivo mejorar los accesos a la capital, reducir los tiempos de desplazamiento y favorecer tanto el uso del transporte público como los viajes compartidos en vehículo privado.

Horarios del Bus-VAO de la A-2 durante las pruebas

Durante la primera semana de agosto, el carril Bus-VAO estará activado entre las 7:00 y las 9:00 horas en ambos sentidos de circulación. A partir de la semana siguiente y hasta la finalización de las pruebas, mantendrá esa franja de funcionamiento y añadirá un segundo horario, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en sentido salida de Madrid.

Una de las principales particularidades de esta infraestructura es que no cuenta con una separación física respecto al resto de la calzada. El carril izquierdo funcionará como Bus-VAO durante las horas establecidas, mientras que el resto de la jornada recuperará su uso habitual y podrá ser utilizado libremente por cualquier vehículo.

Los paneles situados en los pórticos de la autovía mostrarán diferentes pictogramas para indicar si el carril está activo, qué vehículos pueden utilizarlo y cuáles son las condiciones de circulación en cada momento.

Quién puede circular por el nuevo carril

Cuando el Bus-VAO de la A-2 esté operativo, podrán circular por él los autobuses, las motocicletas, los vehículos con dos o más ocupantes y aquellos que cuenten con una autorización expresa, como los servicios de emergencias.

El requisito mínimo de ocupación se aplicará con independencia del sistema de propulsión del vehículo. Esto significa que los coches eléctricos tampoco podrán acceder al carril con un único ocupante, aunque dispongan de distintivos ambientales que les otorguen otras ventajas de circulación.

Cuando el sistema se encuentre desactivado y las balizas luminosas estén apagadas, el carril izquierdo volverá a funcionar como un carril convencional abierto a todos los usuarios de la autovía.

Circular indebidamente por un carril Bus-VAO (Vehículo de Alta Ocupación) en España puede conllevar una multa de 200 euros. / DGT

Balizas verdes y ámbar para señalizar los accesos

Los conductores no podrán incorporarse o abandonar el Bus-VAO en cualquier punto de su recorrido, sino que deberán hacerlo exclusivamente a través de las zonas habilitadas y señalizadas mediante balizas luminosas, marcas viales y paneles informativos.

Las balizas verdes identificarán los tramos en los que estará permitido entrar o salir, mientras que las de color ámbar marcarán las zonas donde estas maniobras estarán prohibidas. Este sistema pretende ordenar la circulación y evitar cambios bruscos de carril que puedan comprometer la seguridad vial.

En sentido Madrid, los puntos de incorporación estarán situados a la altura de Torrejón de Ardoz, Rejas y Canillejas. Los vehículos que entren en el carril deberán mantenerse en él hasta la salida habilitada en Avenida de América. Por el contrario, en sentido salida de la capital, los accesos estarán ubicados en Arturo Soria-Josefa Valcárcel y en el nudo de Eisenhower, mientras que las salidas se encontrarán a la altura de Canillejas y Rejas.

Normativa del nuevo carril Bus-Vao de la A-2 / Ayuntamiento de Madrid

Diez líneas de autobús probarán servicios exprés

Coincidiendo con la puesta en marcha de la fase de pruebas, el Consorcio Regional de Transportes desarrollará un programa piloto con diez líneas interurbanas que ofrecerán servicios exprés hasta el intercambiador de Avenida de América. En la iniciativa participarán las líneas 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261, procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y otros municipios del corredor de la A-2. También se incorporarán las líneas 281, 282 y 283, que conectan Madrid con Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo.

Entre las 7:00 y las 9:00 horas se han programado 107 expediciones hacia Madrid, de las cuales 40 funcionarán como servicios exprés y utilizarán el Bus-VAO, lo que representa aproximadamente el 37% del total. En sentido salida habrá 83 expediciones, con 32 servicios exprés. Además, los viernes por la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas, circularán 75 expediciones, de las que 30 harán uso del carril reservado.

La prueba permitirá comprobar en condiciones reales la reducción de los tiempos de viaje de los autobuses y analizar el impacto del nuevo sistema sobre el conjunto del tráfico en uno de los principales corredores de entrada y salida de Madrid.

Cámaras para controlar las matrículas y la ocupación

El cumplimiento de las normas será supervisado mediante equipos de lectura de matrículas y sistemas tecnológicos capaces de detectar la ocupación de los vehículos. Estos dispositivos permitirán comprobar si los turismos cuentan con el número mínimo de pasajeros y si los conductores respetan las zonas establecidas para acceder y abandonar el carril.

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La utilización del Bus-VAO sin cumplir los requisitos de ocupación, así como la entrada o salida por puntos no autorizados, podrá ser sancionada. Durante la fase de pruebas también se analizarán el comportamiento de los sistemas instalados, la evolución de la circulación y el grado de cumplimiento de las normas antes de que la infraestructura comience su funcionamiento ordinario.