Alcorcón presenta sus Fiestas 2026 con Kiko Veneno, Public Enemy, Natalia Lacunza y La Pegatina al frente de una programación con más de diez días de actividades

Alcorcón ya tiene lista la programación de sus Fiestas Patronales 2026. Del 3 al 13 de septiembre, la ciudad ofrecerá una amplia agenda de conciertos gratuitos, teatro, actividades familiares, deporte y propuestas populares repartidas por distintos barrios. Entre las principales novedades destacan un espectáculo de drones sobre el Recinto Ferial y las jornadas de puertas abiertas del proyecto cultural Soho City antes de su inauguración oficial en diciembre.

Alcorcón presenta unas Fiestas 2026 con conciertos gratuitos, grandes espectáculos de luz y programación en los barrios / Ayuntamiento de Alcorcón

La alcaldesa, Candelaria Testa, destacó durante la presentación que las fiestas "siempre es un motivo de encuentro y de celebración después de las vacaciones" y subrayó que se trata de unas celebraciones "abiertas, participativas" y descentralizadas, con actividad tanto en el Recinto Ferial como en los diferentes barrios de la ciudad.

La concejala de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, aseguró que el objetivo ha sido diseñar "unas fiestas en las que cabe todo el mundo", con programación pensada para todas las edades y todos los públicos.

Kiko Veneno, Public Enemy, La Pegatina o Natalia Lacunza, entre los grandes nombres

La música volverá a ser uno de los principales atractivos de las fiestas. Todos los conciertos del Auditorio Paco de Lucía serán gratuitos hasta completar aforo. El cartel arrancará el 3 de septiembre con Los 40 Urban y continuará con Jalea, Kiko Veneno y La Cabra Mecánica (4 de septiembre); La Pegatina y la sesión Clásicos de la Electrónica en Alcorcón (5); Soul Solid, Public Enemy, Ana Curra, Rebrote y EUKZ (6); Los Hermanos Aragón y la Noche de DJs del Consejo de Asociaciones (7); Zénit, LaBlackie, Dano y Selecta (10); El Cuarto Vacío, Natalia Lacunza y Veintiuno (11); y Rufus T. Firefly junto a Zahara Rave (12).

Pilar Peña y los Bomberos de Alcorcón protagonizarán el pregón

El inicio oficial de las fiestas tendrá lugar el 3 de septiembre en la Plaza de España. El pregón estará protagonizado por la campeona olímpica de waterpolo Pilar Peña y por los Bomberos de Alcorcón, en reconocimiento a su labor y en recuerdo de Sergio y Jesús, fallecidos en acto de servicio el pasado año.

La jornada incluirá un pasacalles, el chupinazo, el encendido oficial del alumbrado, un ramillete de fuegos artificiales y la actuación de la Banda Municipal de la Escuela de Música Manuel de Falla, antes del baile popular con la Orquesta La Mundial.

Actividades para todos los públicos

La programación se extenderá a barrios como Parque Ondarreta, Torres Bellas, Ensanche Sur y Los Castillos, con teatro de calle, circo, música y actividades infantiles.

Los días 8 y 13 de septiembre se celebrará el Día del Niño y de la Niña, con precios reducidos en las atracciones del Recinto Ferial y dos horas sin música para favorecer una experiencia más accesible para menores con sensibilidad al ruido.

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Las fiestas también incluirán la tradicional Carpa de Mayores, actividades deportivas, un Punto Violeta, servicio especial de autobuses, vasos reutilizables y diversas medidas orientadas a garantizar unas celebraciones seguras, accesibles y sostenibles.