INCENDIO FORESTAL
Una veintena de dotaciones mantienen sin reproducciones el incendio de la sierra madrileña durante la noche
Un grupo especial de drones ha sido desplegado para la localización de puntos calientes y la evaluación de la evolución del incendio
EP
El incendio forestal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid no ha registrado reproducciones durante la noche y continúa en situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), según ha informado este domingo la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).
Durante la madrugada han trabajado en la zona un total de 20 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, junto a una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han desarrollado labores de vigilancia, remate y refresco del perímetro.
Además, el grupo especial de drones ha llevado a cabo la búsqueda de puntos calientes para comprobar la evolución del incendio.
Por otro lado, ASEM112 ha recordado que continúa prohibido el baño y el uso de embarcaciones recreativas en el embalse de San Juan y en la playa del Alberche, mientras que la Guardia Civil mantiene la vigilancia en ambas zonas.
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