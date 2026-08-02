Metro de Madrid amplía los cortes de verano: la Línea 7 queda interrumpida entre Gregorio Marañón y Pitis

Metro de Madrid amplía desde este domingo las alteraciones del servicio previstas durante el verano con el corte de la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis. La interrupción se suma a los trabajos ya en marcha en las líneas 6, 9B y 10, para los que se han habilitado servicios especiales de autobús con el fin de minimizar el impacto sobre los viajeros.

La Línea 7 estará cerrada hasta el 28 de agosto

El corte de la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis permitirá avanzar en la renovación del sistema de señalización y del carril. La actuación forma parte del proyecto para modernizar toda la señalización de la línea entre Estadio Metropolitano y Pitis, con una inversión superior a los 33 millones de euros.

Los trabajos abarcan un total de 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones y cuentan con financiación del Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid, que aporta el 40% del coste del proyecto para impulsar una movilidad urbana más sostenible.

Moncloa sigue cerrada en la Línea 6

Desde este sábado permanece clausurada la estación de Moncloa de la Línea 6, una actuación que obliga a suspender el servicio de la línea Circular entre Argüelles y Ciudad Universitaria hasta el próximo 2 de septiembre.

Durante este periodo se llevarán a cabo trabajos de renovación de la vía y de refuerzo de los andenes para instalar las futuras puertas de andén previstas dentro del proceso de automatización de la línea.

Esta intervención no pudo ejecutarse durante los cierres realizados en 2025 porque la estación de Moncloa funcionó entonces como cabecera provisional del servicio.

Continúan las obras en la Línea 9B

Las restricciones también afectan a la Línea 9B (TFM), donde permanece interrumpida la circulación entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey hasta el 13 de agosto.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, la Comunidad de Madrid mantiene operativo el servicio especial gratuito de autobuses SE9. Las obras incluyen la mejora de la superestructura de la vía mediante la renovación de aparatos de dilatación y la instalación de contracarril para reforzar la fiabilidad y la seguridad del servicio. Metro recomienda consultar antes de viajar los recorridos, paradas y horarios del servicio especial.

La Línea 10 seguirá cortada hasta finales de agosto

La Línea 10 continúa sin servicio entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios debido a las obras que se desarrollan en las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu.

La interrupción comenzó el pasado 28 de marzo entre Nuevos Ministerios y Cuzco por los trabajos en la estación de Santiago Bernabéu y se amplió el 4 de julio hasta Plaza de Castilla para acometer las actuaciones en Cuzco.

Como alternativa, los viajeros disponen del servicio especial gratuito S10 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Además, se ha reforzado la capacidad de las líneas 1 y 9 de Metro y de las líneas de autobús 27 y 147, que recorren el entorno del paseo de la Castellana.

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Metro de Madrid ha concentrado estas actuaciones durante el periodo estival, cuando la demanda de viajeros es menor, con el objetivo de reducir las afecciones derivadas de las obras.