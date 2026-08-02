El menú ejecutivo salva el verano en Madrid: 7 propuestas para disfrutar a lo grande a mediodía

Otro invento 'made in USA'. El menú ejecutivo nació en los años 70 en Estados Unidos como 'business lunch', una opción para dar de comer (bien) a los trabajadores de oficinas y directivos con poco tiempo. Parece ser que las reuniones, aunque en aquel momento aún no fueran 'online' ya le comían terreno al almuerzo.

Aquella idea se trasladó a España, donde ya existía el menú del día, con lo cual aquí adquirió un matiz diferente: ya no era solo una fórmula rápida para cubrir el expediente, sino que era una propuesta con cierto matiz gastronómico y más cara que la clásica del primero más segundo más postre. Y así sigue.

Madrid ya no es el Madrid de antes: en lugar de despoblarse completamente en agosto, afloja a lo largo de todo el verano sin ya vaciarse nunca. Por eso esta selección es información de servicio: siete menús ejecutivos para recibir un premio al salir de la jornada intensiva.

Los langostinos crujientes del menú de mediodía de Li-Onna. / Li-Onna

Li-Onna

En agosto, de miércoles a viernes -o de lunes a viernes durante todo el año- este restaurante 'japolatino' (Recoletos, 1) ofrece una fórmula que, con un entrante, un principal , bebida y postre, propone un acercamiento a algunos de sus platos más celebrados. Para arrancar, puede uno tomar un 'tataki' de vaca a o una tostada de atún. Entre los principales, elige tu propia aventura: hay desde 'sushi' a un solomillo al Josper, pasando por un salmón Gochugaru, es decir, acompañado de cebolla encurtida y aguacate. A los postres, tarta de chocolate o un pastel de plátano y 'yuzu'. Todo, por solo 28 euros. Los mediodías son una fiesta.

Osaka Nikkei cuenta con un menú ejecutivo. / Osaka Nikkei

Osaka Nikkei

Más caña 'nikkei que llega desde otro restaurante situado en la margen derecha de Castellana (mirando desde abajo). En Osaka Nikkei (Paseo de la Castellana 36-38) hacen su propia versión del concepto japonés 'teishoku', que busca una combinación de platos fija y equilibrada: un ejecutivo llegado de Oriente. De lunes a viernes a mediodía, propone elegir entre una amplia selección de ceviches y 'nigiris'. Sopa de miso, ensalada... una buena secuencia hasta llegar a los platos fuertes como el Tumbo Dofu, plato vegetal que sorprende por sacar del tofu su mejor versión (la crujiente) y envolverlo en miel de cítricos. La historia se completa con un postre ligero y el precio se queda en 48 horas, bebidas aparte. Disponible de lunes a viernes.

Gaman

El restaurante de Luis Arévalo (Ferrer del Río, 7), uno de los popes de la cocina 'nikkei' en España, no tiene precios demasiado disparados, pero a mediodía son incluso más amables. Su menú 'teishoku', es un 'omakase' para todos los bolsillos. La fórmula es sencilla: consiste en ponerse en las manos del chef para probar cinco de sus 'nigiris', al más puro estilo 'omakase'. Cada día cambian y quién sabe si serán de salmonete asado, de vieira flambeada o de calamar. La fiesta no acaba ahí, sino que sigue con un principal, donde caben una corvina asada o una picaña a baja temperatura. Se termina con alguno de los postres de la casa, como la 'mousse' de cacao y haba tonka o los 'mochis' caseros. El precio es de 35 euros por persona, bebida aparte, y se ofrece los jueves y viernes a mediodía.

El gazpacho de Tragabuches, incluido en su menú ejecutivo. / Tragabuches

Tragabuches

Dani García es uno de los chefs que mejor han sabido entender que hay que poner en pie conceptos para todo tipo de públicos (y para todo tipo de bolsillos). Por eso, en su Tragabuches madrileño (José Ortega y Gasset, 40), hay un menú ejecutivo que, por 34 euros, invita a adentrarse en el recetario del chef andaluz. En la propuesta, que muta a diario, caben el gazpacho de cerezas con nieve de queso feta y pistachos o la ensaladilla rusa con jamón Cinco Jotas para empezar. Siguen luego platos principales, entre los que hay un arroz negro con choquitos y alga codium o unas alcachofas con almejas en salsa verde. Por cinco euros más, se puede añadir un postre. Se sirve de miércoles a viernes.

Chirón

Lo de los precios dinámicos se demuestra andando. En el indispensable estrella Michelin comandado por Iván Muñoz en Valdemoro (Alarcón, 27) agasajan al cliente que acude a mediodía entre semana con un menú ejecutivo bastante difícil de ver en negocios de este nivel. Por 43 -sí, han leído bien-, 43 euros, Muñoz pone en la mesa sus aperitivos, su selección de tomates de temporada y hasta un pescado -caldeirada de caballa-, una carne -entrecot de vaca- y un postre de primera, como su cuajada de leche de oveja. Un lujo accesible que invita a intentar salir una hora antes del curro y poner rumbo al sur de la comunidad.

La selección de platos de Zuma. / Zuma

Zuma

Cocina japonesa de todo menos ortodoxa. Eso es lo que uno se encuentra cuando entra en Zuma (Paseo de la Castellana, 2). Lujo informal asequible, al menos de lunes a viernes a mediodía, cuando ofertan el menú Ebisu a 36 euros por cabeza. Entrante y principal a elegir, más café con trufas de chocolate. Arranca uno con croquetas de bacalao negro con mayonesa de 'yuzu' o alitas de pollo con 'sake', sal y lima y puede rematar la jugada con un 'donburi' de ternera picante, sésamo y soja o una lubina a la parrilla con tomate asado y jengibre. Si se desea, puede prescindirse del entrante y pagar solo 26 euros.

Pabblo

De lunes a viernes a mediodía, el restaurantazo -por el tamaño del local y por la calidad de la oferta- del número 1 de la plaza de Pablo Ruiz Picasso se vuelve más terrenal con un menú ejecutivo que desciende a los 26,50 euros por persona el ticket a abonar. Fiel a cierto carácter 'retro' en lo culinario, aquí puede uno venir a despacharse unas croquetas de jamón y huevo cocido, para empezar, y seguir acertando con los macarrones Don Pabblo con salsa de chorizo de León y queso gratinado. Nuestro consejo es culminar con la tarta praliné de avellanas.