Madrid muestra a 12 delegaciones internacionales su modelo sanitario, con foco en Neonatología, Pediatría y transformación digital

La Comunidad de Madrid ha recibido durante el primer semestre de 2026 a 12 delegaciones institucionales procedentes de América, África y Europa para mostrar el funcionamiento de su sistema sanitario público. Un total de 102 profesionales visitaron hospitales, centros de salud e institutos de investigación con el objetivo de conocer de primera mano el modelo asistencial madrileño, especialmente en áreas como Neonatología, Pediatría, salud materno-infantil, interoperabilidad y transformación digital.

Hospitales de referencia y Atención Primaria

Las 12 delegaciones internacionales estuvieron integradas por 102 profesionales, de los que cerca del 60% ocupaban puestos directivos en ministerios de Salud o desempeñaban funciones de dirección general. Otro 25% eran médicos especialistas, principalmente de Pediatría, Neonatología, Ginecología y Obstetricia, mientras que el 15% restante correspondía a profesionales de Enfermería y responsables de calidad y humanización, entre otros perfiles.

Durante las visitas, los participantes conocieron el funcionamiento de los tres niveles asistenciales del sistema sanitario madrileño. En el ámbito hospitalario, recorrieron centros universitarios de alta complejidad como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro Majadahonda, 12 de Octubre, La Paz y Clínico San Carlos.

El programa también incluyó visitas al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y el Hospital Asociado Universitario de Guadarrama.

En Atención Primaria, las delegaciones se interesaron por el modelo organizativo de este nivel asistencial y conocieron el funcionamiento de los centros de salud Santa Mónica, Isla de Oza, Barrio del Pilar y Las Tablas. Asimismo, visitaron el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112) para conocer su organización y capacidad operativa.

Interés por los trasplantes y la investigación

Otro de los aspectos que despertó mayor interés fue el modelo de coordinación de trasplantes de la Comunidad de Madrid. Los representantes internacionales conocieron el trabajo que desarrolla la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes junto a los hospitales de alta complejidad donde se realizan estos procedimientos y los centros donantes.

Noticias relacionadas

Además de la actividad asistencial, las delegaciones quisieron profundizar en la capacidad investigadora del sistema sanitario público madrileño. En este apartado visitaron el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, donde pudieron conocer el funcionamiento de uno de los principales centros de investigación biomédica de la región.