Madrid compra 1,65 millones de vacunas contra la gripe para la campaña 2026/27 por 18,5 millones de euros

La Comunidad de Madrid ha adjudicado por 18,5 millones de euros el suministro de 1.657.000 dosis de vacunas frente a la gripe estacional para la campaña de inmunización 2026/27. La mayoría de los preparados estarán destinados a personas mayores de 60 años, mientras que también se cubrirá la vacunación de otros grupos de riesgo y de los menores de entre seis y 24 meses.