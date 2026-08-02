SANIDAD
Madrid compra 1,65 millones de vacunas contra la gripe para la campaña 2026/27 por 18,5 millones de euros
La mayor parte de las dosis se destinará a mayores de 60 años y residentes en centros sociosanitarios, los grupos con mayor riesgo frente a la enfermedad
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Madrid
La Comunidad de Madrid ha adjudicado por 18,5 millones de euros el suministro de 1.657.000 dosis de vacunas frente a la gripe estacional para la campaña de inmunización 2026/27. La mayoría de los preparados estarán destinados a personas mayores de 60 años, mientras que también se cubrirá la vacunación de otros grupos de riesgo y de los menores de entre seis y 24 meses.
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