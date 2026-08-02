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CULTURA

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid lleva 'Viaje al Amor Brujo' al Festival Internacional del Cante de las Minas

La compañía madrileña revisita 'El amor brujo' de Manuel de Falla con una propuesta contemporánea que fusiona tradición y nuevos lenguajes coreográficos

Archivo - El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena Viaje al Amor Brujo, del 4 de diciembre al 4 de enero Teatros de Canal, con 21 bailarines y 35 músicos

Archivo - El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena Viaje al Amor Brujo, del 4 de diciembre al 4 de enero Teatros de Canal, con 21 bailarines y 35 músicos / PABLO LORENTE - Archivo

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Madrid

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid participará este domingo en la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, donde representará el espectáculo 'Viaje al Amor Brujo' dentro de la programación de uno de los principales certámenes dedicados al flamenco y las músicas de raíz.

La compañía actuará a las 23:00 horas en el Antiguo Mercado Público de La Unión (Murcia), con una propuesta escénica que revisita 'El amor brujo', de Manuel de Falla, desde una perspectiva contemporánea, manteniendo los elementos simbólicos y emocionales de la obra original.

Con esta representación, el Ballet Español continúa su presencia en festivales y escenarios dedicados a la danza española y al flamenco, incorporando a su repertorio una producción que combina la tradición con nuevos lenguajes coreográficos, ha informado la compañía en un comunicado.

'Viaje al Amor Brujo' parte de la obra creada por Manuel de Falla y María de la O Lejárraga y plantea un recorrido por las raíces musicales y dancísticas que inspiraron al compositor gaditano. El espectáculo transita desde las 'Siete canciones populares españolas' hasta 'El amor brujo', incorporando composiciones originales del guitarrista Dani de Morón.

La producción reúne las coreografías de Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños, quienes firman una propuesta que fusiona danza española, flamenco y música en directo interpretada por los músicos de la propia compañía.

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La participación del Ballet en el Festival Internacional del Cante de las Minas se enmarca en la programación de esta 65ª edición del certamen, considerado una de las principales citas dedicadas al flamenco, y forma parte de la actividad de difusión de la compañía pública de la Comunidad de Madrid en escenarios nacionales.

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