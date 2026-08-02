La Asociación Vecinal Pasillo Verde gestionará el nuevo huerto urbano comunitario de Arganzuela durante dos años

La Asociación Vecinal Pasillo Verde será la encargada de gestionar el huerto urbano comunitario situado en la calle Casimiro Mahou Bierhans, 2, en el distrito madrileño de Arganzuela. El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el uso temporal y gratuito de una parcela municipal de más de 1.230 metros cuadrados para desarrollar un proyecto de agricultura ecológica con fines sociales, educativos y comunitarios.

Un espacio para impulsar la participación vecinal

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha firmado el decreto por el que se concede a la Asociación Vecinal Pasillo Verde la autorización de uso temporal y gratuito de la parcela municipal destinada a huerto urbano comunitario.

Según el decreto, consultado por Europa Press, la cesión tiene como objetivo desarrollar un proyecto que contribuya a "satisfacer funciones ambientales, sociales, comunitarias, educativas, saludables, de identidad, paisajistas y sentido de pertenencia de los vecinos con el barrio".

El Ayuntamiento también ha aprobado el expediente de autorización demanial para la ocupación de la parcela y el pliego de condiciones que regulará su uso.

Agricultura ecológica y sin fines comerciales

Las condiciones de la autorización establecen que el huerto deberá cultivarse siguiendo los principios de la agricultura ecológica, sin utilizar fitosanitarios, insecticidas ni fertilizantes de síntesis química. Además, los productos obtenidos no podrán comercializarse y deberán destinarse exclusivamente al consumo de los participantes, ya que la finalidad del proyecto es educativa, social y comunitaria.

La asociación gestora será responsable de la limpieza y el mantenimiento del espacio y deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la convivencia con el vecindario y evitar molestias. La autorización tendrá una vigencia inicial de dos años desde su concesión y podrá prorrogarse por otro periodo de dos años mediante decreto del área municipal competente en materia de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento estudia eliminar el coste del agua para los huertos urbanos

La puesta en marcha de este nuevo huerto coincide con el debate abierto sobre el coste del agua de riego para los huertos urbanos municipales.

En la última comisión del área, Borja Carabante explicó que el Ayuntamiento está analizando una modificación de la normativa para que las entidades gestoras no tengan que asumir ese gasto, que ronda los 1.000 euros anuales por huerto, según expuso la concejala socialista Emilia Martínez.

La edil defendió que esa cantidad puede resultar difícil de asumir para asociaciones integradas por personas voluntarias, mientras que para el Ayuntamiento supondría un coste reducido mantener el apoyo económico.

Carabante recordó que la normativa vigente establece que los gastos de gestión y mantenimiento corresponden a las entidades concesionarias, aunque hasta ahora esa obligación no se había aplicado porque el Canal de Isabel II no disponía de contadores independientes para estos espacios.

"Esa situación se ha modificado y, por tanto, la obligación del Ayuntamiento de Madrid es cumplir con la ejecución de esos decretos de concesión", señaló el delegado.

No obstante, añadió que, tras el acuerdo alcanzado con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el Consistorio estudiará técnica y jurídicamente la posibilidad de modificar la regulación para que el pago del agua "no fuera un impedimento para la gestión de estos huertos".

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El responsable municipal insistió en que la intención del equipo de Gobierno es mantener el modelo actual de apoyo a los huertos urbanos y, "en la medida de lo posible", reforzar esta iniciativa.