Dos jóvenes hospitalizados tras sendas agresiones en Príncipe Pío y la calle Carretas

Dos jóvenes han resultado heridos de gravedad en sendas agresiones registradas en distintos puntos de Madrid durante la madrugada. Uno de ellos sufrió un traumatismo craneoencefálico tras una caída provocada por una agresión en la zona de Príncipe Pío, mientras que el otro recibió una puñalada en la espalda en la calle Carretas.

Los equipos de Samur-Protección Civil atendieron durante la madrugada a dos jóvenes heridos en dos agresiones ocurridas en diferentes puntos de la capital.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la zona de Príncipe Pío, donde un joven sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caer al suelo como consecuencia de una agresión. Los sanitarios tuvieron que intubarlo antes de su traslado al hospital.

En un segundo incidente, ocurrido en la calle Carretas, otro joven fue asistido por una herida de arma blanca en la espalda. Tras ser estabilizado por los servicios de emergencia, fue evacuado a un centro hospitalario.

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Agentes de la Policía Municipal de Madrid facilitaron el traslado de ambos heridos a los respectivos hospitales, mientras que la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de las dos agresiones.