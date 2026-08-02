La Fabrica ‘paga’ la fiesta del nuevo Real Madrid: la cantera aporta 200 millones en este mercado

El Real Madrid lleva años convirtiendo a ‘La Fábrica’ en una fuente inagotable de generar dinero. Los últimos en sumarse a esta corriente han sido Gonzalo García y César Palacios, que ponen rumbo al Fulham para reencontrarse con Álvaro Arbeloa. El conjunto blanco está protagonizando un mercado de altura, con una inversión que superará los 280 millones de euros. Una cifra que ha provocado el debate sobre la capacidad económica del club blanco, aunque detrás de ese desembolso se esconde una fuente de financiación que pasa desapercibida para muchos: La Fábrica. Solo en este mercado, el Real Madrid ha ingresado más de 200 millones de euros gracias a los traspasos de futbolistas formados en su cantera, un modelo que vuelve a demostrar el enorme valor estratégico de Valdebebas.

Gonzalo y Palacios se reencuentran con Arbeloa

Las dos últimas operaciones provenientes de La Fábrica llevan los nombres de Gonzalo García y César Palacios. Los canteranos ponen rumbo a la Premier League para reencontrarse con Álvaro Arbeloa, uno de sus grandes valedores a su paso por el Real Madrid. Gonzalo formó parte de la primera plantilla la temporada pasada bajo las órdenes del técnico salmantino y Palacios gozó de minutos en más de una ocasión. El ariete español deposita 40 millones de euros en las arcas del club. Además, el Real Madrid se guarda el 30% de los derechos del jugador. El delantero ha visto cómo su cotización se disparaba en apenas unos meses después de convertirse en una de las sensaciones del pasado Mundial de Clubes.

En el caso del mediapunta, la cifra se sitúa en 10 millones de euros y se aplica el mismo porcentaje de derechos que en el caso de Gonzalo. Palacios ha sido uno de los mejores prospectos que han pasado por ‘La Fábrica’ en las últimas temporadas. Ha sido capaz de superar una grave lesión de rodilla para firmar su primer gran contrato en la élite del fútbol.

El montante económico asciende entonces a los 50 millones de euros y el conjunto blanco aún guarda la posibilidad de reincorporar a dichos futbolistas en un futuro gracias al derecho de tanteo acordado en ambos casos. Una fórmula que el Real Madrid ya ha empleado en el pasado con alguno de sus canteranos. La doble operación con el Fulham refleja una estrategia que el club lleva años perfeccionando: convertir el talento formado en casa en una fuente permanente de ingresos sin comprometer la competitividad del primer equipo.

El negocio de Víctor Muñoz y Nico Paz

Pero los ingresos del Real Madrid no se limitan a ventas directas. Tal y como se aplica en el caso de Gonzalo y Palacios, el conjunto blanco ha obtenido este mercado ingresos a través de porcentajes de derechos pertenecientes a otros futbolistas que pasaron por ‘La Fábrica’ y ya no forman parte de la entidad. Los casos de mayor renombre son los de Nico Paz y Víctor Muñoz.

La operación del argentino parece un acierto desde cualquier punto de vista. El mediapunta abandonó Madrid la temporada pasada para poner rumbo al Como de Cesc Fábregas. Allí se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del Calcio y el conjunto blanco ejecutó una cláusula de recompra para decidir sobre su futuro. Posteriormente, el Real Madrid llegó a un acuerdo con el equipo italiano para traspasar a Nico por 60 millones de euros. Pese a que el Como haya adquirido el 100% de los derechos del jugador, el conjunto blanco se protege y conserva una opción de recompra de cara al próximo verano por 80 millones de euros. En caso de no ejecutarla, conservará un derecho de tanteo de cara a futuros mercados si Nico decide abandonar la ciudad italiana.

En el caso de Víctor Muñoz, el extremo abandonó Valdebebas tras completar su etapa formativa y el Osasuna logró cerrar un traspaso que deja 20 millones de euros (el 50% de la operación) en la caja de los blancos. El futbolista pone rumbo a Liverpool tras proclamarse campeón del mundo este mismo verano, pero el Real Madrid se reserva una cláusula de recompra para el próximo mercado veraniego. De esta forma, Víctor ha dejado en las arcas del club un total de 25,5 millones de euros, correspondientes al traspaso por el equipo inglés (20) y la cesión al conjunto rojillo durante la pasada campaña (5,5).

Un mercado de 285 millones hasta el momento

El verano de los blancos no acaba aquí. Otros futbolistas de la cantera madridista, aunque en menor medida, han contribuido en la recaudación de esos 200 millones de euros procedentes de ‘La Fábrica’. Es el caso de Gila que aterrizó en Milán el pasado mes de junio (15M), Álex Jiménez en el Bournemouth (12,5M), al igual que Álvaro Rodríguez (12,5M) o Valdepeñas, que se marcha a la Fiorentina (8M). Aparecen en esta nómina otros futbolistas como Jacobo Ortega (8M), recientemente traspasado al Estrasburgo, Fran García (4M), que jugará en el Real Betis, y Mario Martín (3,5M), que hará lo propio en el Getafe. Un total de 200 millones de euros que permitirán al club blanco acometer uno de los mercados de fichajes más intensos de los últimos años.

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En las próximas horas se anunciará la llegada de Diomande (130M) y Rodri Hernández, jugador que el Real Madrid espera cerrar por poco más de 50 millones. Ya se han incorporado al equipo de José Mourinho futbolistas como Cucurella, que supuso un desembolso de 50 millones, y Dumfries, que salió de Milán por 25 millones. El último en llegar ha sido Carlos Espí por 25 millones, en otro de esos fichajes relámpago ejecutado por la directiva del Real Madrid. Bernardo Silva y Konate, en cambio, aterrizaron en la capital de España como agentes libres. La combinación de ventas, cláusulas de recompra y porcentajes sobre futuras operaciones se ha convertido en una de las grandes fortalezas de la planificación deportiva madridista. Una estrategia que ha permitido al conjunto blanco cerrar un mercado de fichajes ideal para hacer frente a dos temporadas sin títulos.