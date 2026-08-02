Eclipse total de Sol: los consejos de los oftalmólogos madrileños para elegir las gafas adecuadas y evitar problemas de salud visual

En poco más de una semana, España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares y poco frecuentes: un eclipse solar total. Será el próximo 12 de agosto y podrá observarse desde distintos puntos de nuestro país. Sin embargo, contemplarlo sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares irreversibles, incluso tras una exposición de apenas unos segundos.

Los oftalmólogos madrileños advierten de que mirar directamente al Sol durante un eclipse sin utilizar filtros homologados puede causar una retinopatía solar, una lesión en la retina que, en muchos casos, no tiene tratamiento. Además, este daño no produce dolor de forma inmediata, lo que hace que muchas personas no sean conscientes del riesgo al que se exponen.

"El hecho de que durante un eclipse disminuya la intensidad de la luz no significa que sea seguro mirar al Sol directamente. La radiación sigue llegando a la retina y puede provocar lesiones permanentes, aunque la exposición dure solo unos segundos", nos explica el doctorGonzalo Bernabéu, director médico de HM Eye Center.

Con motivo de este acontecimiento único, el especialista nos comparte una serie de recomendaciones para disfrutar del eclipse sin comprometer la salud visual.

Varias personas observan el eclipse anular de 2005 en el Planetario de Madrid. / EFE

Utilizar únicamente gafas homologadas

La observación debe realizarse exclusivamente con gafas o visores certificados conforme a la norma EN ISO 12312-2. Estos filtros bloquean prácticamente toda la luz visible y eliminan la radiación ultravioleta e infrarroja, responsable de las lesiones retinianas.

Las gafas de sol no sirven

Las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no ofrecen la protección necesaria. Tampoco son seguros los cristales ahumados, las radiografías, los CD, los filtros caseros ni cualquier otro método improvisado, ya que permiten el paso de una cantidad de radiación suficiente para dañar la retina.

Precaución con telescopios, prismáticos y cámaras

Quienes deseen observar el eclipse mediante dispositivos ópticos deben asegurarse de que incorporan filtros solares específicos instalados delante del objetivo. Utilizar telescopios, prismáticos o cámaras con únicamente las gafas homologadas resulta extremadamente peligroso, ya que estos instrumentos concentran la luz solar y pueden provocar lesiones graves de forma instantánea.

La única alternativa a las gafas homologadas

Además de las gafas específicas para eclipses, el único sistema considerado seguro es el uso de filtros de máscara de soldador de tono 14 o superior. Cualquier filtro de menor graduación no ofrece una protección suficiente para la retina.

Vigilar siempre a los menores

Los especialistas recomiendan que los niños observen el eclipse bajo la supervisión constante de un adulto. Su curiosidad puede llevarles a retirarse las gafas o mirar directamente al Sol sin ser plenamente conscientes del peligro.

Acudir al oftalmólogo ante cualquier síntoma

Si tras observar el eclipse aparecen molestias como visión borrosa, una mancha oscura en el centro del campo visual, distorsión de las imágenes o una mayor sensibilidad a la luz, es fundamental acudir cuanto antes a un oftalmólogo para una valoración.