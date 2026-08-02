IGUALDAD
La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros en 2026 a ayudas directas para víctimas de violencia
Las subvenciones, de pago único, alcanzarán hasta 12.420 euros en función de las circunstancias familiares y económicas de las beneficiarias
La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros durante 2026 a ayudas económicas de pago único para mujeres víctimas de violencia que presentan especiales dificultades para acceder al empleo. Estas subvenciones están dirigidas a quienes perciben unos ingresos mensuales inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La cuantía general de la ayuda será de 3.420 euros, una cantidad equivalente a seis meses del subsidio por desempleo o al 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
No obstante, el importe podrá incrementarse cuando la beneficiaria tenga menores o familiares a su cargo o alguno de ellos tenga reconocido un grado de discapacidad. En esos supuestos, la ayuda podrá alcanzar un máximo de 12.420 euros.
El objetivo de estas subvenciones es proporcionar un respaldo económico que facilite la integración social de las víctimas y contribuya a mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral.
Las mujeres que cumplan los requisitos podrán solicitar estas ayudas en cualquier momento a través de los distintos servicios de atención al ciudadano de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Red de atención a las víctimas
La Comunidad de Madrid destaca que dispone de una red pública de atención a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijos y personas dependientes a su cargo, integrada por centros de emergencia, centros de acogida, pisos tutelados y plazas residenciales para víctimas de trata con fines de explotación sexual, además de recursos específicos para jóvenes, reclusas y exreclusas.
La red se completa con dos Centros de Crisis abiertos las 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales, y dos dispositivos especializados: uno orientado a apoyar a las mujeres que desean abandonar la prostitución y otro destinado a jóvenes con discapacidad intelectual.
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