Collado Mediano organizará dos jornadas de actividades y observación astronómica por el eclipse total de sol

El Ayuntamiento de Collado Mediano celebrará los días 11 y 12 de agosto un programa especial de actividades con motivo del eclipse total de sol previsto para el atardecer del día 12. La iniciativa incluirá propuestas divulgativas, recomendaciones para una observación segura y un evento final con acceso mediante entrada.

Collado Mediano prepara un programa especial para el eclipse total de sol

El Ayuntamiento de Collado Mediano ha organizado un programa de actividades dirigido a familias y a todos los públicos con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar al atardecer del próximo 12 de agosto. La programación se desarrollará durante los días 11 y 12 y finalizará con un evento especial en la pradera de Silla.

La concejala de Educación, Juventud y Festejos, Yésica López Losada, explicó que durante ambas jornadas se ofrecerán recomendaciones sanitarias para garantizar una observación segura del fenómeno astronómico. Además, quienes deseen asistir a la actividad prevista para la tarde del día 12 deberán adquirir una entrada para acceder al recinto habilitado.

Según detalló la edil, ese espacio contará con la proyección de documentales y una observación guiada del eclipse. La programación concluirá con una sesión de observación de las Perseidas, cuya lluvia de estrellas coincide este año con el fenómeno astronómico.

"El día 12 por la tarde invitamos a todo el mundo a que adquiera su entrada y acceda al recinto que vamos a hacer de eclipse, donde habrá proyección de documentales, una observación segura y guiada, y luego termina con una observación de las Perseidas, porque justo también nos pillan Perseidas", explicó López Losada.

El precedente del eclipse parcial de 2025

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, Río de Eclipses, Pueblos con Vida y el canal de documentales Odisea, además de la colaboración de Baonis y El Nocturnario.

La concejala recordó que el pasado año Collado Mediano fue el único municipio de la Comunidad de Madrid que organizó un evento con motivo del eclipse parcial de sol registrado en marzo. Aquella convocatoria, de carácter gratuito, limitó el aforo a 2.000 personas y agotó los paquetes de 500 entradas en apenas cuatro o cinco minutos, dejando a miles de interesados en lista de espera.

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De cara a esta edición, López Losada señaló que otros municipios también preparan actividades al disponer de un mayor tiempo de observación del eclipse. No obstante, aseguró que se trata de un fenómeno con un elevado poder de convocatoria y afirmó que "hay público para todos".