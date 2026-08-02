El calor en la Línea 1 de Metro de Madrid, el foco de las denuncias ciudadanas en 'Termo de Madrid'

Usuarios de Metro de Madrid han creado 'Termo de Madrid', un portal web destinado a recopilar las quejas por las altas temperaturas que se registran en algunos vagones y visibilizar el calor tipo "infierno" que, según denuncian, soportan durante sus desplazamientos.

La página reúne los avisos de los ciudadanos y genera gráficos que permiten consultar los días y las horas con un mayor número de quejas. Los problemas se concentran especialmente en los convoyes de la Línea 1, una de las más utilizadas de la red y que atraviesa Madrid de norte a sur.

Esta línea ha recibido además viajeros procedentes de otros recorridos por el corte de la Línea 10 y dispone de los trenes más antiguos del suburbano. Entre los días con más incidencias destaca el 23 de julio, cuando se contabilizaron 71 reportes, seguido del 14 de julio, con 62 avisos. La franja horaria más problemática se sitúa en torno a las 15:00 y las 16:00 horas, coincidiendo con la salida de numerosos trabajadores con jornada intensiva. Las quejas vuelven a aumentar alrededor de las 18:00 horas, tal y como recoge Europa Press.

Un índice ciudadano sobre el calor en Metro

El creador de 'Termo de Madrid' precisa que los datos publicados no corresponden a mediciones oficiales de temperatura, sino a "un índice ciudadano de 0 a 100 que resume la señal acumulada del verano para cada línea".

El propósito de la iniciativa es "crear un histórico y unos gráficos que muestren el vergonzoso estado del Metro, para visibilizar lo que lleva años siendo evidente para sus usuarios". "Hace 2 años me mudé a vivir al lado de la estación de Estrecho de la L1, por lo que cojo esa línea muchas veces a la semana para ir a trabajar, al centro o a Plaza de Castilla. Es la línea más utilizada de Madrid, y la más antigua", ha explicado.

Durante su primer verano pensó que era "casualidad" el "inaceptable el calor y el desastroso estado del aire acondicionado", pero al año siguiente le sorprendió que "nadie hubiese arreglado o mejorado nada, sino que además había empeorado".

"El tercer verano es este año 2026, y no solo ha empeorado, sino que he podido ver cómo en Twitter la cuenta oficial del Metro de Madrid responde cientos de quejas diarias", ha expresado. El impulsor de la plataforma considera que el suburbano contesta a los viajeros con "los mismo mensajes vacíos y genéricos". "Hay claramente una decisión política en todo esto: las mejoras tecnológicas punteras son vistosas, los 70.000 usuarios diarios de la L1 que se asan de calor no lo son tanto", sostiene.

La FRAVM considera que se ha llegado "muy tarde"

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha situado los principales problemas en las líneas 1 y 5.

En declaraciones a Europa Press, Nacarino ha asegurado que, más allá de "fallos puntuales", se ha producido un retraso en el contrato de mantenimiento del Gobierno regional. A su juicio, este retraso ha generado un problema que las autoridades "ya sabían de antemano", pero ante el que "se ha llegado muy tarde".

El presidente de la FRAVM también ha criticado la "nula transparencia" de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que, según ha afirmado, "no reconoce el error" ni ha facilitado una "información mínima". No obstante, ha reconocido que las condiciones del nuevo contrato se empiezan ahora a "percibir".

"Tienen que se los usuarios y las entidades sociales los que, a través de redes sociales, tengamos que hacer esta denuncia", ha aseverado.

Nacarino ha reprochado que la planificación de Metro de Madrid no sitúe "a los usuarios" como prioridad al acometer inversiones o mantener el servicio. También ha señalado que los madrileños que permanecen en la capital durante agosto sufren un "colapso constante" por las obras y los cortes en el suburbano. A esta situación se suma, según ha indicado, la acumulación de actuaciones en Cercanías de Madrid, que atribuye a una "política errónea" de Adif.

Archivo - Andén de la estación de Metro de Barrio del Puerto , a 8 de julio de 2024, en Coslada, Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

"Lo que denota es que la prioridad a la hora de diseñar esa política pública no es el ciudadano, no es el usuario, es un modelo de región donde no están en el centro las personas que las habitamos", ha reprochado.

En paralelo a las actuaciones de mantenimiento y climatización, la Comunidad de Madrid proyecta ampliar la Línea 1 hasta Madrid Nuevo Norte mediante una configuración con doble cabecera, inédita hasta ahora en la red del suburbano.

La alternativa elegida mantendrá la conexión con Pinar de Chamartín y permitirá establecer los recorridos Pinar de Chamartín-Valdecarros y Fuencarral Norte-Valdecarros, con tres nuevas estaciones: Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Según explicó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, esta solución, similar a la utilizada en redes como la de Londres, permitirá que los trenes partan desde Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte para confluir después en un trazado común hasta Valdecarros. La nueva disposición no entrará en servicio hasta que esté ejecutado el desarrollo urbanístico, por lo que hasta entonces se mantendrá el recorrido actual.

Metro refuerza el mantenimiento y la climatización

Metro de Madrid anunció a principios de mes la puesta en marcha de varias medidas para reducir las molestias provocadas por el excesivo calor en los trenes de la Línea 1.

Las actuaciones incluyen un refuerzo de las revisiones de mantenimiento, la instalación de ventiladores industriales en los andenes y un plan para mejorar los sistemas de climatización.

Archivo - Tornos de la estación de metro 'Moncloa' en la línea 6 / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

"En la Comunidad de Madrid somos conscientes de las molestias que pueden ocasionar las altas temperaturas, sin lugar a duda, y por ello Metro de Madrid está trabajando de forma permanente para mejorar el confort de los viajeros", señaló el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Metro también ha anunciado una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar los sistemas de climatización de 93 trenes que circulan por las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red y que suman casi 197 millones de viajeros.

Noticias relacionadas

La intervención afectará a 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes. En concreto, se actuará sobre 47 trenes de la Línea 1, entre Pinar de Chamartín y Valdecarros, y sobre 46 trenes de la Línea 5, entre Alameda de Osuna y Casa de Campo.