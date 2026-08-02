EL TIEMPO
El calor da una tregua a Madrid este lunes: adiós a la alerta amarilla y las temperaturas máximas bajan varios grados
El cielo permanecerá nuboso durante las primeras horas del día, con predominio de nubes medias y altas, y a lo largo de la mañana se abrirán claros
La Comunidad de Madrid dejará atrás este lunes la alerta amarilla activada durante la última semana, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevea un descenso de las temperaturas máximas, que no superarán los 33 grados en la mayor parte de la región.
El cielo permanecerá nuboso durante las primeras horas del día, con predominio de nubes medias y altas. A lo largo de la mañana se abrirán claros y, por la tarde, la nubosidad irá disminuyendo hasta dejar cielos poco nubosos al final de la jornada.
Mínimas sin grandes cambios
En la Sierra se esperan nubes de evolución durante las horas centrales, que podrían dejar algún chubasco disperso y ocasional por la tarde.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas registrarán un descenso generalizado. El viento soplará flojo de componente oeste y suroeste, con intervalos moderados durante las horas centrales del día.
Estas son las temperatura, previstas en algunas localidades:
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