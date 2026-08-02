Barajas afronta este domingo el cierre de la Operación Salida con 1.244 vuelos programados

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas afronta este domingo, 2 de agosto, el cierre de la Operación Salida con 1.244 vuelos programados, dentro de un primer fin de semana del mes marcado por la alta movilidad en aeropuertos y estaciones.

En total, el aeródromo madrileño opera entre el viernes y hoy 3.716 vuelos, la cifra más alta de toda la red de Aena en España. El pico de actividad se registró el viernes, con 1.279 operaciones programadas, mientras que el sábado fueron 1.193.

En el conjunto de los aeropuertos españoles de la red de Aena, la previsión para este primer fin de semana de agosto asciende a 22.655 vuelos, coincidiendo además con la huelga convocada el viernes en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe.

Tras Barajas, los aeropuertos con mayor volumen de actividad son el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.332 operaciones programadas durante el fin de semana y un máximo de 1.142 vuelos el viernes, y Palma de Mallorca, con 3.178 vuelos, de los que 1.100 se concentraron el sábado.

También destacan los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, con 1.954 vuelos, y Alicante, con 1.385 operaciones previstas durante esta nueva operación salida del verano.

Nuevas huelgas en el handling desde este lunes

A partir de este lunes, 4 de agosto, están convocadas además dos huelgas indefinidas en el ámbito aeroportuario del handling. En Palma, el comité de empresa de Swissport ha convocado paros que afectarían a aerolíneas como Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Star y TAP Air Portugal.

También desde este lunes, UGT ha convocado una huelga indefinida en Groundforce en el aeropuerto de Barcelona, que afectaría al personal de asistencia en tierra, facturación, embarque de pasajeros y coordinación de vuelos.

La programación aérea, en cualquier caso, está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las compañías.

Renfe oferta casi 1,2 millones de plazas

En paralelo al movimiento aeroportuario, Renfe oferta hasta este domingo casi 1,2 millones de asientos en trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia, incluyendo servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, AVE Internacional, Avant y Regionales.

El día con mayor volumen de desplazamientos fue el viernes 31 de julio, con una oferta superior a las 120.400 plazas. Los corredores con mayor demanda son los que conectan Andalucía con Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, coincidiendo con el arranque de agosto y el cambio de quincena vacacional.

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El primer fin de semana de agosto deja así una doble imagen de máxima movilidad: Barajas liderando el tráfico aéreo nacional y Renfe reforzando su oferta ferroviaria en una operación salida marcada también por la convocatoria de huelga del viernes.