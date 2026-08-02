Ayuso vuelve a la carga tras días de silencio poniendo el foco en la "invasión intolerable" de Ceuta y sin añadir explicaciones sobre el ático

Cuatro días habían pasado desde la última intervención pública de Isabel Díaz Ayuso. Un tiempo de espera en el que el caso del polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid alcanzó su efervescencia y en el, casi al mismo tiempo, decenas de miles de migrantes marroquís accedieron a Ceuta, desatando una crisis internacional que aún colea. Y al que puso fin este domingo, en su visita a la Sierra Oeste de Madrid.

Aprovechando su visita a los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por el incendio, Ayuso volvió a la carga poniendo el foco en lo segundo, que tildó de "invasión intolerable" y pasando casi de largo de lo primero, sobre lo que apenas respondió a una pregunta en la que se limitó a repetir lo que ya había comunicado previamente la Comunidad.

“Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”, dijo escuetamente la presidenta de la Comunidad, que a cambio, y además de valorar la situación de los municipios afectados por el fuego, se explayó especialmente en la situación de Ceuta, considerándolo una “prueba” de Marruecos de cara a futuras acciones. “Eso no se ha arreglado ni muchísimo menos. Están pasando miedo, están viviendo situaciones inéditas. Es el abandono total”, advirtió.

"Prueba para la siguiente"

La presidenta madrileña señaló al Gobierno y cuestionó la capacidad de España para recabar apoyos internacionales. “No sé si podemos contar con ayuda exterior. Nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso”, ha afirmado. “Es evidente que va a ir a más. El presidente le da las gracias a Marruecos, ¿por qué? Es lo que nos faltaba”, añadió.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), visita este domingo municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste, en los que el Gobierno regional ha iniciado labores encaminadas a la reconstrucción de la zona, así como el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) que atiende y asesora a los vecinos de Pelayos de la Presa. / EFE/ Víctor Lerena

Ayuso también acusó al Gobierno central de tratar de transmitir una imagen de “normalidad” que, a su juicio, no se corresponde con la realidad. La dirigente autonómica calificó ese relato de “mentira” y ha aludido a la situación que atraviesan los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los vecinos de la ciudad autónoma, mientras “decenas de miles de personas” continúan “deambulando por las calles”.

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“Ceuta es España. No podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre”, concluyó. “Está en esos planes que Ceuta, Melilla y ya veremos qué más intenten quitárnoslo”.