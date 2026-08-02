Almeida enfila las vacaciones de verano con los deberes hechos y las elecciones en el horizonte

José Luis Martínez-Almeida puede hacer las maletas para las vacaciones de verano sin excesivas preocupaciones. Cuenta con mayoría absoluta, los grandes proyectos urbanísticos del mandato encauzan su recta final y acaba de ser confimado como candidato del PP para optar a un tercer mandato. A la vuelta, sin embargo, le tocará entrar de lleno en la precampaña para las elecciones de mayo de 2027, en las que se medirá con casi las mismas candidatas que en los últimos comicios tras el amago fallido de cambio de cromos en Más Madrid y el PSOE.

El Gobierno municipal sostiene que llega al último tramo del mandato "con los deberes hechos". En el debate sobre el estado de la ciudad de junio, Almeida cifró en el 98,33% las 300 medidas de su programa que están "terminadas o en ejecución". Cibeles ha puesto prácticamente todos sus compromisos en marcha, pero buena parte de los proyectos que definirán el balance definitivo todavía están por rematar.

El último año ha estado marcado por las grandes obras. En la A-5 se ha completado la excavación del futuro túnel y ha comenzado la retirada de los baipases provisionales. La actuación, presupuestada en más de 400 millones de euros, permitirá liberar cerca de 100.000 metros cuadrados y crear un eje verde de 3,2 kilómetros. La apertura del paso subterráneo se espera antes de finalizar 2026.

También ha concluido la excavación del túnel de Parque Castellana, que cubrirá el tráfico entre Sinesio Delgado y el nudo norte. Está previsto que abra en diciembre y deje en superficie unos 70.000 metros cuadrados con 772 nuevos árboles. Parque Ventas ha superado igualmente su principal hito estructural, mientras Madrid Nuevo Norte ha iniciado sus primeros trabajos materiales en Las Tablas Oeste.

El gran movimiento administrativo del curso ha sido la municipalización completa de Madrid Calle 30. El Ayuntamiento calcula que el nuevo modelo permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros durante los próximos quince años. A ello se suma un presupuesto para 2026 de 6.578 millones, con 751 millones destinados a inversiones, y una oferta de empleo público de 2.557 plazas, la mayor anunciada por el Consistorio.

La vivienda, sin embargo, continúa siendo uno de los grandes debes. La EMVS ronda las 10.000 viviendas públicas en alquiler y mantiene otras 5.700 en distintas fases, pero ese crecimiento todavía no compensa la escalada de los precios. Este verano han comenzado las primeras 446 viviendas del Plan Suma, que prevé construir 2.200 pisos sobre suelo municipal con alquileres un 30% inferiores a los del entorno.

Almeida también ha anunciado alrededor de 1.600 viviendas de alquiler con opción a compra, mientras la Operación Campamento ha recibido luz verde para levantar 10.700 pisos, empezando por los cerca de 4.000 de las dos primeras fases de urbanización ya licitadas por el Ministerio de Vivienda. El problema son los plazos: buena parte de estas promociones no estará disponible antes de las elecciones. Más Madrid y PSOE centrarán en esta cuestión buena parte de su ofensiva contra el alcalde.

Entre los borrones del curso figura la anulación judicial de la ordenanza que regulaba la tasa de basuras de 2025. El Ayuntamiento ha recurrido la sentencia, pero permanece abierta la posibilidad de tener que devolver algunos recibos si se confirma la nulidad. También sigue pendiente el encaje definitivo de la Zona de Bajas Emisiones, después de que los tribunales anularan parte de la regulación anterior.

La movilidad ha dejado otro frente. El Ayuntamiento aprobó en marzo una nueva ordenanza después de que los tribunales anularan parte de la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de 2021. La limpieza completa el capítulo de asignaturas pendientes. El Gobierno municipal reivindica más recursos, plantilla y una reducción de las reclamaciones, mientras la oposición sostiene que la suciedad continúa siendo uno de los puntos débiles de la gestión, especialmente en los barrios del sur.

La vuelta de vacaciones no concederá tregua. El primer gran examen será el Gran Premio de España de Fórmula 1, previsto del 11 al 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring. El evento servirá para medir la capacidad de transporte, seguridad y convivencia de la ciudad, además de someter a prueba las previsiones económicas defendidas por Ayuntamiento y Comunidad.

Después llegarán la apertura de los túneles de la A-5 y Parque Castellana, el avance de Parque Ventas, la rehabilitación del Palacio de El Capricho, la reapertura prevista del Teleférico a comienzos de 2027 y la elaboración del último presupuesto completo del mandato. Almeida deberá convertir el mapa de obras en espacios utilizables y los anuncios de vivienda en llaves entregadas. El alcalde afrontará ese recorrido ya como candidato fen firme. Frente a él estarán Rita Maestre y Reyes Maroto, con Vox todavía pendiente de resolver su candidatura. Almeida parte con la ventaja de la mayoría absoluta y una gestión sin bloqueos parlamentarios.