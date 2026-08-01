Las obras de Atocha cambian desde este sábado cinco líneas de Cercanías Madrid: todos los cortes y frecuencias

Las obras que Adif ejecuta en la estación de Atocha Cercanías entran este sábado en su última fase y provocarán cambios en el servicio de cinco líneas de Cercanías Madrid hasta el próximo 28 de agosto. La actuación busca aumentar un 33% la capacidad del túnel de Sol y mejorar la fiabilidad de la red.

Cinco líneas modifican su recorrido y frecuencias

Las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 de Cercanías Madrid verán alterado su servicio desde este sábado por la tercera y última fase de las obras que Adif desarrolla este verano en la estación de Atocha Cercanías. Los trabajos se extenderán hasta el 28 de agosto y forman parte de una actuación destinada a aumentar la capacidad del túnel de Sol, mejorar la fiabilidad del servicio y facilitar la gestión del tráfico ferroviario ante incidencias.

En la línea C-2, los trenes del recorrido Guadalajara-Alcalá de Henares-Chamartín-Atocha circularán por la vía de contorno, utilizada habitualmente por los servicios Civis. La frecuencia será de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

La C-7 prestará servicio entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha con frecuencias de 12 minutos en hora punta y de 16 minutos el resto del día. El tramo entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios tendrá una frecuencia de 30 minutos.

En la C-8a, el servicio entre El Escorial y Atocha contará con trenes cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle. La C-8b, entre Cercedilla y Atocha, mantendrá los mismos intervalos.

Por su parte, la C-10 circulará entre Villalba y Delicias con una frecuencia de 30 minutos. Además, permanecerá cerrado el acceso a los andenes de esta línea en la estación de Méndez Álvaro.

Sigue el corte de la C-5 hasta el 16 de agosto

Estas modificaciones se suman al corte total de la línea C-5 entre Villaverde Alto y Embajadores, en vigor desde el pasado 23 de julio y que se mantendrá hasta el 16 de agosto.

Durante este periodo, los trenes entre Humanes o Fuenlabrada y Villaverde Alto circularán cada diez minutos, la misma frecuencia prevista entre Móstoles El Soto y Embajadores. También seguirán funcionando los trenes lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, con paradas en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre y una frecuencia aproximada de 35 minutos.

Los viajeros con títulos válidos de Cercanías podrán utilizar los autobuses regulares de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid.

Renfe informará de las alteraciones mediante personal de atención al cliente, megafonía, cartelería física y digital, redes sociales y su canal de WhatsApp.

El túnel de Sol cerrará dos fines de semana

Las actuaciones también obligarán a interrumpir la circulación por el túnel de Sol entre Atocha y Nuevos Ministerios durante los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre.

Estos cortes afectarán a las líneas C-3 y C-4, que tendrán cabeceras provisionales en Atocha y Nuevos Ministerios. Atocha será el origen y destino de los trenes de ambas líneas, mientras que Nuevos Ministerios actuará como cabecera de la C-4.

Adif ha concentrado los trabajos durante el verano para minimizar el impacto sobre los viajeros y asegura que serán las últimas obras relacionadas con esta actuación que afectarán al servicio del túnel de Sol.

Más capacidad para el túnel de Sol a partir de octubre

La actuación, con una inversión cercana a los 56 millones de euros, transformará la configuración de vías de Atocha Cercanías, que pasará del esquema actual 4+3+3 al nuevo 4+4+2.

Con esta reorganización, las vías 1 a 4 se destinarán al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

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Según Adif, la nueva configuración permitirá incrementar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol a partir de octubre, mejorando especialmente el funcionamiento de las líneas C-3 y C-4 durante las horas de mayor demanda y facilitando la gestión del tráfico ferroviario.