Voluntarios por Madrid realizó en 2025 más de 8.000 paseos con perros y gatos perdidos o abandonados en la capital

Un total de 121 colaboradores de Voluntarios por Madrid realizaron en 2025 más de 8.000 paseos con perros y gatos que se habían perdido o se habían abandonado en la ciudad y que encontraron refugio en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento, donde la organización desarrolla una labor de acompañamiento a estos animales.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha visitado este sábado este recurso municipal, en el que el ya han formado parte de esta actividad en el primer semestre de 2026 un total de 119 personas, que han llevado a cabo más de 3.300 paseos.

El cuerpo de voluntariado municipal colabora desde hace más de 15 años con el Centro de Protección Animal, gestionado por Madrid Salud, y apoya a los profesionales en el cuidado de los animales acogidos en las instalaciones.

En el caso de los perros, los voluntarios favorecen su socialización a través del contacto directo con ellos mediante juegos, paseos y dinámicas como el cepillado; mientras que la intervención con los gatos implica visitarlos en los espacios donde residen: gateras exteriores y salas interiores. Con ellos, también se trabaja la socialización mediante el juego y la alimentación.

De esta forma, los voluntarios contribuyen al bienestar de los animales y hacen su estancia más agradable. Asimismo, esta interacción ayuda a mejorar sus conductas, ya que los animales se acostumbran de nuevo al contacto humano y a las relaciones de cercanía y cariño con las personas, lo que facilita posteriores adopciones.

"He podido comprobar directamente cómo esos voluntarios, cuando llegan con su chaleco amarillo a los cheniles, esos perros se ponen contentos porque saben que van a salir de paseo y que van a tener un contacto", ha afirmado el delegado en declaraciones remitidas a los medios.

El Gobierno municipal y Voluntarios por Madrid han participado en jornadas de puertas abiertas del Centro de Protección Animal, consiguiendo incluso que distintos ciudadanos que conocieron el centro se dieran de alta en este programa de voluntariado.

Más de dos décadas de voluntarios por Madrid

Voluntarios por Madrid cumplió dos décadas de trayectoria en 2025, cuando se registraron más de 21.000 inscritos, 1.000 personas más que el año anterior, que "dedican de forma generosa su tiempo, esfuerzo y habilidades a mejorar la vida de los madrileños, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y la inclusión".

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El año pasado, los voluntarios municipales participaron en 250 iniciativas. En concreto, más de 1.150 personas formaron parte de 113 proyectos de voluntariado de carácter permanente, entre los que figuran el voluntariado con animales y el acompañamiento a personas mayores o sin hogar. Asimismo, más de 1.900 voluntarios participaron en proyectos y eventos puntuales.