SUCESO
Hallan 111 kilos de cocaína en maletas abandonadas en un aparcamiento madrileño
La Policía Nacional investiga el hallazgo de 111 kilos de cocaína en un aparcamiento de Hortaleza, sospechando de un vehículo que evadió a una patrulla
EP
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han incautado un total de 111 paquetes de cocaína de aproximadamente 1 kilo cada uno ocultos en diferentes maletas y bolsas de deporte encontradas en el rellano de la primera planta de un aparcamiento del distrito de Hortaleza.
Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos se produjeron el pasado viernes alrededor de las 14.45 horas, cuando el portero del edificio dio el aviso tras avistar unos bultos en el parking.
Los paquetes fueron encontrados debido a que una de las maletas estaba rota, dejando a la vista su contenido. Tras avisar a la Policía Científica, esta confirmó que el contenido de los ladrillos, que estaban envueltos con diferentes colores y etiquetas, era cocaína. Todo el material incautado fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La Policía Nacional ha asumido la investigación de este caso y, aunque no se han identificado a los autores ni se han llevado a cabo detenciones, se sospecha de un vehículo Volkswagen Golf de color blanco, que evitó hasta en dos ocasiones a la patrulla de Policía Municipal situada en los alrededores del aparcamiento en el momento de los hechos.
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