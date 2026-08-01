Más Madrid tacha a David Pérez (PP) de "cacique" y PSOE pide su cese si se produce desalojo de Radio Enlace de su local

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha tachado de "cacique" al concejal presidente de Hortaleza, David Pérez (PP), después de que Radio Enlace alertase de que podría verse obligada a abandonar el local que utiliza en este distrito, mientras que el concejal del Grupo Municipal Socalista Jorge Donaire ha reclamado directamente su cese.

Radio Enlace ha informado que la emisora recibió una comunicación de la Junta Municipal relativa al local de la calle Matapozuelos que utiliza desde 2022 y cuya cesión por cuatro años concluyó el pasado 22 de junio.

En un comunicado difundido Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Coordinadora de Entidades de Hortaleza indica que el escrito instaría a Radio Enlace al "abandono inmeidato" de las instalaciones, a "dejarlas libres" de enseres y muebles y a "entregar las llaves" a la Junta Municipal de Hortaleza.

El concejal socialista Jorge Donaire ha calificado la situación de "nuevo atropello" de David Pérez contra el tejido vecinal y asociativo de Hortaleza y ha reclamado su salida del cargo.

"La orden de desalojo inmediato de Radio Enlace, comunicada el 31 de julio tras meses sin respuesta por parte de la Junta Municipal, es un nuevo atropello de David Pérez contra el tejido vecinal y asociativo de Hortaleza", ha afirmado Donaire en declaraciones remitidas a los medios.

El edil socialista ha considerado que "no es casual" que esta situación se haya producido en vísperas de agosto, "cuando se reduce la capacidad de reacción de las entidades", y ha calificado la actuación de "premeditada y profundamente desleal con una asociación que lleva décadas prestando un servicio esencial al barrio".

Así, Donaire ha enmarcado la situación en lo que considera una dinámica de "enfrentamiento" de Pérez con las asociaciones del distrito. "Ha convertido el enfrentamiento con asociaciones, colectivos y vecinos en su manera de gobernar Hortaleza", ha señalado.

Por ello, ha exigido "el cese inmediato de David Pérez o, si no es capaz de asumir su responsabilidad, su dimisión" y ha responsabilizado directamente al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Cada día que David Pérez sigue siendo concejal presidente es una decisión política de Almeida y un respaldo a una forma de gobernar basada en el enfrentamiento con los vecinos y el desprecio a quienes hacen barrio cada día", ha concluido.

Maestre acusa a Pérez de actuar como un "cacique"

Por su parte, ante la posible salida de Radio Enlace de su local, Rita Maestre ha acusado a Pérez de volver a comportarse "como un cacique que quiere amordazar todo lo que no controla" y ha lanzado un aviso a los 'populares': "Nos tendrán enfrente".

"Una nueva agresión del PP al tejido vecinal de Hortaleza: notifica que deja en la calle a Radio Enlace un 31 de julio, sin ninguna alternativa", ha señalado la portavoz de Más Madrid en una publicación de la red social 'X'.

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Radio Enlace ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que abra "un proceso de diálogo" sobre el futuro de este espacio y a buscar una solución una vez concluida la cesión. En este sentido, la emisora afirma que no obtuvo respuesta de la Junta Municipal tras sondear la posibilidad de suscribir un nuevo convenio para seguir con su actividad en estas instalaciones municipales.