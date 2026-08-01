La Comunidad se reúne con municipios de la Sierra Oeste afectados por el incendio y les garantiza servicios esenciales

La Comunidad de Madrid mantiene encuentros con los alcaldes de las 17 localidades afectadas por el gran incendio de la Sierra Oeste desde que comenzó la emergencia, en los que se están analizado las situaciones surgidas en cada municipio y en los que se les ha garantizado el suministro de servicios esenciales.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, les ha trasladado que la Comunidad "está en permanente contacto con las empresas para asegurar los suministros de agua, luz, electricidad y otras necesidades como alimentos o medicamentos".

En concreto, esta actuación se desarrolla en Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial (por la evacuación de la pedanía de Peralejo y las afecciones registradas en su término municipal), Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.

La prioridad del Ejecutivo autonómico es "garantizar el funcionamiento, especialmente, de centros sanitarios, servicios de emergencia, residencias que atienden a personas mayores o con discapacidad". Asimismo, desde que comenzó la emergencia, se han adoptado las medidas necesarias para minimizar cualquier posible afección a los vecinos en materias como la conectividad y comunicaciones telefónicas, señala el comunicado.

Además, el Gobierno regional pondrá a disposición de estos municipios una flota de vehículos todoterreno tipo 'pick-up' para apoyar las labores de limpieza y recogida de residuos derivadas del incendio.

El dispositivo contempla más de 500 jornadas de servicio durante el primer mes en limpieza viaria; retirada de restos vegetales y materiales quemados; el transporte de enseres; y el apoyo a las brigadas municipales y a los servicios de emergencia que continúan trabajando en la zona.

Noticias relacionadas

Estas medidas se integran en el plan de la Comunidad de Madrid para la reconstrucción de la Sierra Oeste, un conjunto de casi medio centenar de actuaciones a corto, medio y largo plazo para acompañar a los ayuntamientos y a las familias de los municipios afectados por los incendios.