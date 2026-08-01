La operación salida de agosto arranca en Madrid con tráfico fluido y retenciones puntuales en la A-1

La operación salida del primer fin de semana de agosto se desarrolla este sábado con una situación de tráfico más tranquila de lo habitual en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), las principales retenciones se concentran en la A-1, mientras que el resto de la red presenta una circulación fluida.

La A-1 concentra las principales retenciones

Las carreteras de la Comunidad de Madrid registran este sábado una intensidad de tráfico inferior a la habitual pese al inicio de la operación salida del primer fin de semana de agosto, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con datos de las 11.00 horas, la principal incidencia se localiza en la A-1, entre el Circuito del Jarama y El Molar, donde se acumulan alrededor de dos kilómetros de retenciones, el punto con mayor volumen de tráfico de la red viaria madrileña.

Además, la circulación presenta lentitud en la A-5, en el entorno de Arroyomolinos, y en la A-6, a la altura de Las Rozas, aunque sin complicaciones de especial relevancia.

En términos generales, la circulación está siendo fluida y la operación salida transcurre con menor intensidad de tráfico de la prevista para estas fechas.

Más de 5,6 millones de desplazamientos este fin de semana

La DGT activó este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con una previsión de 5,6 millones de desplazamientos por carretera en toda España durante este primer fin de semana de agosto.

A lo largo del mes se esperan 54,5 millones de movimientos de largo recorrido, impulsados por el relevo entre quienes inician sus vacaciones y quienes regresan, además de los desplazamientos habituales del fin de semana.

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Las vías de alta capacidad donde se prevé una mayor intensidad de circulación son la A-6 entre Madrid y Valladolid; la A-42 y la A-4 desde Madrid hasta Córdoba; y la A-3 y la R-3 entre Madrid y Valencia.