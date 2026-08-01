La inversión de la Comunidad de Madrid acelera la financiación del complejo de reciclaje de Loeches con 15 millones hasta 2029

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de casi 15 millones de euros para el complejo medioambiental de reciclaje de Loeches entre 2026 y 2029. La medida permitirá acortar en cinco años el plazo de financiación de esta infraestructura, considerada una de las principales instalaciones de tratamiento de residuos de la región.

El convenio contempla un incremento de la aportación anual del Ejecutivo autonómico. Así, la financiación pasará de 2,8 millones de euros en 2026 a 4 millones de euros anuales desde 2027, una cuantía que se mantendrá hasta 2035. Esta medida se enmarca en la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.

Una planta que atiende a 31 municipios

El complejo de Loeches gestiona los residuos domésticos generados en los 31 municipios que integran la Mancomunidad del Este. La instalación tiene capacidad para tratar más de 270.000 toneladas de residuos al año y presta servicio a cerca de 733.000 vecinos.

Su actividad permite impulsar el reciclaje, la recuperación de materiales y el aprovechamiento energético de aquellos residuos que no pueden reutilizarse.

La Comunidad de Madrid destina 15 millones al complejo medioambiental de reciclaje de Loeches con capacidad para procesar 270.000 toneladas al año. / Comunidad de Madrid

Las instalaciones cuentan con tecnología destinada al tratamiento de residuos domésticos no peligrosos. Disponen de dos líneas para la fracción resto —la basura que no se separa para su reciclaje—, una línea para envases ligeros, otra para residuos voluminosos, una planta de compostaje de restos vegetales y otra específica para la Fracción Orgánica de Recogida Selectiva (FORS).

El Gobierno regional financia el 50% de las inversiones

La Comunidad de Madrid sufraga el 50% de las inversiones que realizan las entidades locales, agrupadas en mancomunidades, para prestar el servicio de tratamiento de residuos, con una ayuda máxima de 79 euros por habitante, IVA incluido.

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En el caso de la Mancomunidad del Este, el Ejecutivo autonómico adelantó en 2018 más de 16 millones de euros para la construcción del complejo de Loeches, que funciona a pleno rendimiento desde el 1 de abril de 2021. Desde su puesta en marcha, la Comunidad ha destinado cerca de 2,7 millones de euros anuales para contribuir a la financiación de esta instalación.