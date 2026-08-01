Cuarenta dotaciones terrestres trabajan en el incendio de Sierra Oeste, estabilizado y en fase de control

Un total de 40 dotaciones terrestres continúa este sábado con las labores de remate y refresco de la superficie afectada por el incendio forestal de Sierra Oeste, que permanece estabilizado y en fase de control. El dispositivo presta especial atención a las reproducciones registradas durante la tarde del viernes en la zona del embalse de San Juan, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias.

Según la actualización difundida por 112 Comunidad de Madrid, se mantiene la Situación Operativa 2 del INFOMA y la vigilancia es constante en toda la zona afectada.

Los equipos de emergencia trabajan para consolidar el perímetro, enfriar los puntos calientes y detectar posibles reactivaciones de las llamas. Las labores se desarrollan bajo unas condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas elevadas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En el operativo han colaborado los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han prestado apoyo en las tareas de extinción y consolidación del perímetro afectado, según ha informado Emergencias 112.

Vigilancia con drones durante la madrugada

La Unidad de Drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha mantenido durante la madrugada labores de vigilancia para detectar posibles puntos calientes y localizar reproducciones del incendio.

El uso de drones permite supervisar el terreno durante las horas en las que los medios aéreos convencionales no pueden operar y facilita la identificación de las áreas en las que es necesario reforzar los trabajos de refresco.

La vigilancia se concentra especialmente en el entorno del embalse de San Juan, donde durante la tarde del viernes se registraron varias reproducciones.

Prohibido el baño en el embalse de San Juan

Permanece prohibido el baño y el uso de embarcaciones recreativas tanto en el embalse de San Juan como en la playa del Alberche. La restricción se mantiene por motivos de seguridad mientras continúan las labores de extinción, refresco y vigilancia.

La Guardia Civil será la encargada de garantizar el cumplimiento de estas medidas y de realizar labores de vigilancia en ambos espacios.

Las carreteras M-957 y M-539 permanecen cerradas al tráfico como consecuencia del operativo desplegado en la zona.

Altas temperaturas y rachas de viento

Las condiciones meteorológicas previstas continúan siendo desfavorables para las labores de extinción. Se esperan temperaturas elevadas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, factores que podrían favorecer nuevas reproducciones del fuego.

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Pese a estas circunstancias, el incendio continúa estabilizado y en fase de control, aunque los equipos de emergencia mantienen una vigilancia permanente en la zona.