Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ático AyusoTeatro RealKanye WestValdebebasLínea 6Rayo VallecanoReal MadridOperación CampamentoOla de calorDirecto operación salida
instagramlinkedin

SUCESOS

Un incendio en La Vaguada levanta una enorme columna de humo y obliga a desalojar el centro comercial

Varias dotaciones de bomberos ya trabajan en el recinto para extinguir el fuego

Columnas de humo en el centro comercial La Vaguada.

Columnas de humo en el centro comercial La Vaguada. / @RuidoBPilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

Un incendio en el centro comercial La Vaguada ha provocado una enorme columna de humo en la tarde de este sábado y ha obligado a los bomberos a intervenir, sin que por el momento se conozcan muchos más detalles. El recinto ha sido desalojado y los servicios de Emergencias ya trabajan en la extinción de las llamas.

El fuego se ha originado a media tarde en los contenedores de reciclaje situados en el muelle 2 del recinto, localizado en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Varios usuarios en las redes sociales han compartido vídeos en los que se ve el humo salir por las partes superiores del centro comercial, aunque aparentemente la situación parece controlada.

Noticias relacionadas

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
  2. Tres militares de la UME heridos, dos de ellos graves, tras volcar su camión en Robledo de Chavela
  3. ¿Dios o bufón? Kanye West (Ye) se come Madrid pese a su historial de escándalos
  4. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  5. El aeropuerto de Barajas da otro paso en su gran ampliación: 146 millones para transformar la T4 y la T4S
  6. Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya han comenzado los trabajos de instalación de los nuevos jardines verticales de la M-30
  7. Pillado usando el móvil al volante en Carabanchel y la Policía descubre una sorpresa inesperada
  8. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Los tres fuegos que afectan a Madrid siguen sin control y el Gobierno pide ayuda a la UE

Un incendio en La Vaguada levanta una enorme columna de humo y obliga a desalojar el centro comercial

Arnau Ortiz ilusiona y pide sitio a Simeone en la derrota del Atlético ante el United

Arnau Ortiz ilusiona y pide sitio a Simeone en la derrota del Atlético ante el United

Voluntarios por Madrid realizó en 2025 más de 8.000 paseos con perros y gatos perdidos o abandonados en la capital

Voluntarios por Madrid realizó en 2025 más de 8.000 paseos con perros y gatos perdidos o abandonados en la capital

La Comunidad se reúne con municipios de la Sierra Oeste afectados por el incendio y les garantiza servicios esenciales

La Comunidad se reúne con municipios de la Sierra Oeste afectados por el incendio y les garantiza servicios esenciales

Más Madrid tacha a David Pérez (PP) de "cacique" y PSOE pide su cese si se produce desalojo de Radio Enlace de su local

Más Madrid tacha a David Pérez (PP) de "cacique" y PSOE pide su cese si se produce desalojo de Radio Enlace de su local

La inversión de la Comunidad de Madrid acelera la financiación del complejo de reciclaje de Loeches con 15 millones hasta 2029

La inversión de la Comunidad de Madrid acelera la financiación del complejo de reciclaje de Loeches con 15 millones hasta 2029

Hallan 111 kilos de cocaína en maletas abandonadas en un aparcamiento madrileño

Hallan 111 kilos de cocaína en maletas abandonadas en un aparcamiento madrileño

Macrooperación de 1.500 millones para comprar Gran Via 2, La Vaguada y otros seis centros comerciales en España

Macrooperación de 1.500 millones para comprar Gran Via 2, La Vaguada y otros seis centros comerciales en España