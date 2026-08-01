SUCESOS
Un incendio en La Vaguada levanta una enorme columna de humo y obliga a desalojar el centro comercial
Varias dotaciones de bomberos ya trabajan en el recinto para extinguir el fuego
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Un incendio en el centro comercial La Vaguada ha provocado una enorme columna de humo en la tarde de este sábado y ha obligado a los bomberos a intervenir, sin que por el momento se conozcan muchos más detalles. El recinto ha sido desalojado y los servicios de Emergencias ya trabajan en la extinción de las llamas.
El fuego se ha originado a media tarde en los contenedores de reciclaje situados en el muelle 2 del recinto, localizado en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
Varios usuarios en las redes sociales han compartido vídeos en los que se ve el humo salir por las partes superiores del centro comercial, aunque aparentemente la situación parece controlada.
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