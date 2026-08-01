Del ‘glamour’ de las giras norteamericanas al fútbol de siempre: así será la pretemporada del Real Madrid

Hubo un tiempo en el que el verano del Real Madrid se escribía lejos de casa. La pretemporada pasaba por completar apenas una semana de entrenamiento en Valdebebas para después poner rumbo a Estados Unidos, China o cualquier otro punto del mundo capaz de desembolsar una incalculable cantidad de dinero por la disputa de un par de amistosos. La llegada de José Mourinho al banquillo blanco trae consigo una pretemporada de otra época: más contenida, más cercana y con rivales de menor dimensión. Todo ello condicionado por la disputa del Mundial, que supone un regreso obligado a aquel fútbol de antaño que quedó sepultado bajo el ‘glamour’ de las grandes giras.

Estados Unidos se había convertido en la parada casi obligada del verano madridista. En los últimos años, el conjunto blanco ha hecho de las giras norteamericanas una tradición, con Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Charlotte como algunos de los escenarios que han acogido sus partidos de preparación. La International Champions Cup terminó por convertir aquellas giras en uno de los grandes rituales del fútbol de pretemporada, con el Madrid enfrentándose a algunos de los clubes más poderosos del continente y trasladando su preparación al otro lado del Atlántico.

La Fiorentina, primer amistoso oficial en Austria

Tras la disputa de dos "sesiones de entrenamiento" a puerta cerrada ante Alcorcón y Leganés, el conjunto de José Mourinho inicia de forma oficial la pretemporada este sábado ante la Fiorentina. El conjunto blanco se medirá al equipo italiano en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (18:00 horas), un escenario que los madridistas han visitado en sus últimas dos pretemporadas para medirse al AC Milan y WSG Tirol. La elección de Austria tampoco parece casual. Situada en el corazón de Europa, la región ofrece un entorno propicio para una primera toma de contacto con la competición, con temperaturas más suaves durante el verano y unas condiciones especialmente favorables para la práctica del fútbol.

El escenario dista notablemente de las grandes plazas que acostumbraron a albergar los amistosos del conjunto blanco durante sus giras internacionales. No habrá viaje transoceánico ni una sucesión de duelos ante los grandes clubes europeos, sino una única escala en el centro de Europa para comenzar a calibrar el nuevo proyecto.

El encuentro ante el conjunto italiano supondrá además el primer examen de Mourinho al frente del Real Madrid en un verano marcado por la necesidad de ensamblar las nuevas piezas y recuperar progresivamente a los futbolistas que participaron en el Mundial. A diferencia del curso pasado por la disputa del Mundial de Clubes, el Real Madrid tendrá tiempo suficiente para preparar el debut liguero ante el Espanyol del próximo 22 de agosto.

El Teresa Herrera, historia de las pretemporadas

Esta pretemporada también llevará al Real Madrid de vuelta a uno de los escenarios más reconocibles de las antiguas pretemporadas en España. El conjunto de José Mourinho se medirá al Deportivo el 12 de agosto en Riazor, en un encuentro correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, que tendrá además un componente especial para el conjunto gallego siendo este su regreso a la máxima categoría del fútbol español. El torneo coruñés, uno de los grandes clásicos del calendario estival, nació en 1946 y, durante décadas, convirtió Riazor en punto de encuentro de algunos de los clubes más importantes del panorama europeo.

El Real Madrid ha participado con frecuencia en uno de los trofeos más históricos de nuestro fútbol. Ha conquistado el Teresa Herrera en nueve ocasiones, pero su última participación data de 2013, cuando derrotara por 0-4 al Deportivo. El Teresa Herrera, al igual que el Ramón de Carranza, pertenece a esa gama de torneos veraniegos que durante años sirvieron para medir el estado de los grandes equipos antes del comienzo oficial del curso, mucho antes de que las giras transoceánicas transformaran la preparación veraniega en un espectáculo global.

Último amistoso ante el Schalke 04

El Real Madrid cerrará una pretemporada un tanto atípica, que recuerda a las de antaño, midiéndose al Schalke 04. El conjunto alemán será el último adversario de los blancos en esta preparación con un encuentro que se disputará el 16 de agosto en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen a partir de las 17:00 horas. Un escenario que el conjunto blanco conoce bien por sus recientes visitas europeas y que volverá a recibirle más de una década después de su última aparición. El amistoso ante el conjunto alemán permitirá a José Mourinho realizar el último examen antes de afrontar el estreno liguero que se producirá seis días después.

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El compromiso ante el Schalke equivale a un encuentro diferente al de las primeras citas de esta pretemporada. Si los encuentros ante Alcorcón y Leganés sirvieron para coger cierto ritmo competitivo, el desplazamiento a Gelsenkirchen tendrá ya los primeros tintes de partido trascendente para el técnico portugués. Un último ensayo antes de finalizar esta pretemporada que no estábamos acostumbrados a ver. El nuevo Madrid de José Mourinho echará a andar lejos del ‘glamour’ de las grandes giras, pero con el único objetivo de llegar en las mejores condiciones al fuego real.