Blanca Sánchez, la gran olvidada de la Movida madrileña: convirtió baratijas, flores y azucarillos en arte

Durante casi cuatro décadas, Blanca Sánchez trabajó en algunos de los espacios donde se estaba inventando la cultura contemporánea madrileña. Estuvo detrás de galerías y proyectos decisivos, conectó a artistas y convirtió su entorno cotidiano en un laboratorio creativo. Sin embargo, su nombre quedó a menudo eclipsado por el de quienes la rodearon. El Museo Reina Sofía sitúa ahora su trabajo en primer plano con Leche, nieve, lágrima, mano, una exposición que puede visitarse hasta el 9 de octubre. La propuesta reconstruye su trayectoria a partir de materiales aparentemente modestos: fotografías, recortes, anotaciones, envoltorios, álbumes y recuerdos personales.

Nacida en Madrid en 1948 y fallecida en 2007, Sánchez fue comisaria y coleccionista, pero esas etiquetas apenas explican la singularidad de su aportación. Su verdadero talento consistió en establecer relaciones inesperadas entre imágenes, personas y objetos. Allí donde otros veían papeles dispersos y baratijas sin valor, ella encontraba el comienzo de una historia. Formada en los ambientes culturales de Londres, Frankfurt y París, regresó en 1971 a una España todavía bajo la dictadura. En las décadas siguientes pasó por escenarios fundamentales para el arte contemporáneo, como la galerías Vandrés y el Círculo de Bellas Artes. Su trayectoria atravesó la efervescencia de la Movida madrileña, pero no quedó limitada a ella: la exposición recorre todo su itinerario profesional y reivindica la continuidad de una manera de trabajar que mantuvo durante años.

'Divina providencia', de Costus. / CEDIDA

Esa manera de trabajar tenía mucho de collage. No solo porque Sánchez recortara, pegara y combinara imágenes, sino porque trasladó esa lógica a su vida diaria. Fotografías, titulares sensacionalistas, envoltorios de chocolate, cartones, flores, azucarillos y notas de trabajo podían convivir en una misma superficie. La alta cultura y los objetos populares no ocupaban mundos enfrentados: formaban parte de un único vocabulario visual, irreverente, sentimental y lleno de humor. En el centro de la sala, una gran mesa reproduce simbólicamente su espacio de trabajo. Sobre ella se acumulan documentos y restos cotidianos que permiten asomarse a la intimidad de su proceso creativo. Allí convivían la planificación profesional, los recuerdos, las amistades y el café. El aparente desorden no era una falta de disciplina, sino una forma personal de organizar el pensamiento.

'Elvis the King Forever', de Blanca Sánchez. / CEDIDA

La misma lógica aparece en sus álbumes y composiciones. En Divina providencia, dedicado por Costus en 1982, episodios de las vidas de Fabio McNamara, Fernando Vijande y la propia Sánchez se entrelazan con noticias de prensa. La biografía deja de ser un relato cerrado y se convierte en una ficción colectiva, exagerada y consciente de su propio artificio. Mediante esos montajes, sus protagonistas podían intervenir en la manera en que serían recordados. A su alrededor se movió una constelación de nombres esenciales de la cultura española: entre ellos, Pedro Almodóvar, Carlos Berlanga, Guillermo Pérez Villalta y Zush. Pero la muestra evita presentarla únicamente como amiga, colaboradora o cómplice de artistas célebres. Sánchez aparece como una figura con criterio propio, capaz de impulsar proyectos, crear redes y participar en la construcción de un imaginario que transformó Madrid durante las últimas décadas del siglo XX.

Gusto por el artificio

Su sensibilidad estaba próxima a lo camp: gusto por el artificio, el exceso, la ironía y la teatralidad. En sus manos, una imagen de Elvis podía tener la misma potencia que una obra consagrada y una baratija podía contener tanta memoria como un documento oficial. Coleccionar, para ella, no significaba acumular, sino rescatar objetos de su insignificancia y ponerlos a conversar. Ese desplazamiento de la mirada es uno de los grandes hallazgos de la exposición. Frente a una historia del arte dominada por grandes nombres y piezas solemnes, el archivo de Blanca Sánchez propone otra narración: la de los afectos, dedicatorias, papeles frágiles y gestos que suceden lejos del foco. Cada fragmento conserva la huella de una amistad, de una noche, de una idea o de una ciudad que estaba aprendiendo a representarse de otra manera.

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'To Pura Blanca', de Quico Rivas. / CEDIDA

El título de la muestra procede de un caligrama mecanografiado conservado en su archivo. Las palabras leche, nieve, lágrima y mano evocan una identidad cotidiana, efímera, emocional y cercana. No ofrecen una definición cerrada de Blanca Sánchez, sino una sucesión de imágenes con las que convocar su presencia. Más que reconstruir una biografía, el Reina Sofía recupera así una forma de mirar. Blanca Sánchez entendió que la vida podía editarse como un collage y que los materiales considerados menores también eran capaces de explicar una época. Su legado no se encuentra únicamente en las exposiciones que organizó, sino en esa libertad para mezclar lo íntimo y lo público, la memoria y el deseo.