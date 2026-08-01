Acceso gratuito al Museo del Prado el sábado para conocer la obra de Valeriano D. Bécquer

El Museo del Prado, con la colaboración de Samsung, abrirá este sábado 1 agosto, en horario de 20.30 a 23.30 horas, con acceso gratuito en el que se podrá visitar la exposición, recientemente inaugurada, Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres, que reúne por primera vez los ocho cuadros que realizó el pintor como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad.

En este contexto, la muestra reúne por primera vez los ocho cuadros que, entre 1866 y 1867, realizó Valeriano Domínguez Bécquer como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad, tras cuya disolución pasaron al Prado. Para el desempeño de esta tarea se le concedió una pensión por Real Orden de 6 de febrero de 1865, extinguida en 1868 tras el derrocamiento de Isabel II. El conjunto de cuadros comenzó a dispersarse en 1877, al ser depositados en diferentes instituciones.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX en España, sin parangón en otros museos españoles, no solo por su calidad, sino también porque la sinceridad y objetividad del pintor lo convierten en un capítulo fundamental del realismo pictórico en nuestro país. Además, hay otra circunstancia excepcional y que resultó clave para la interpretación de las obras: se conserva íntegramente la documentación generada con las descripciones del propio pintor, cuyos extractos se han incluido en esta exposición.

El resto de las salas seleccionadas del edificio Villanueva ofrecen un recorrido desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX en el que se podrán contemplar obras emblemáticas de autores como el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya.

La visita nocturna ofrece la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución, acceder al contenido premium de La Guía del Prado de manera gratuita durante la visita a "El Prado de noche" y probar 'Photo Prado', una innovadora aplicación móvil que permite a los visitantes llevarse un testimonio fotográfico de su recorrido y que está disponible en dos puntos ubicados en el hall de entrada y junto a la tienda. A través de un sencillo proceso, el visitante escanea un código QR y puede elegir entre tres experiencias: obras maestras, paraísos del Prado y fondos para selfies.

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También se mantendrá la apertura de la terraza de Café Prado y de la tienda del Museo (hasta las 22:30h), donde se pueden adquirir las colecciones exclusivas de producto del Museo del Prado y todas sus publicaciones.