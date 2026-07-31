La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Los temas de Patronato son una mezcla de la rabia de Carolina Durante y la dulzura de La Bien Querida. Un experimento curtido en los bajos fondos de Madrid que, ahora, tras años macerándose, empieza a ver la luz. De vacaciones es uno de los 11 cortes que conformarán su debut y, oye, suena de fábula. Tiene gancho y se agarra fácilmente a la cabeza. No sé de qué materia están hechas sus canciones, pero son adictivas. Especialmente buenas.