MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'De vacaciones', de Patronato
Los temas de Patronato son una mezcla de la rabia de Carolina Durante y la dulzura de La Bien Querida. Un experimento curtido en los bajos fondos de Madrid que, ahora, tras años macerándose, empieza a ver la luz. De vacaciones es uno de los 11 cortes que conformarán su debut y, oye, suena de fábula. Tiene gancho y se agarra fácilmente a la cabeza. No sé de qué materia están hechas sus canciones, pero son adictivas. Especialmente buenas.
'Un amor amb mi', de Al·lèrgiques al pol·len
Es el tercer adelanto del próximo álbum que Al·lèrgiques al pol·len editará y, por primera vez, ojo, se han adentrado en un terreno de lo más sugerente. Su indie rock ha evolucionado hacia atmósferas más tenues que pone el foco en el mensaje. Hablan del amor desde una madurez adolescente, pero conservando la chispa que las volvió incandescentes. Habrá que ver hacia dónde se dirigen. Estamos ante una de las bandas catalanas del momento. Motivos hay de sobra.
'Mi amor', de Dani Dicostas
El garbo con el que Dani Dicostas canta la ha vuelto hipnótica. Lo hace todo desprejuiciada, dispuesta a reventar cualquier emoción anestesiada. Es puro nervio y, claro, como tal, busca las melodías adecuadas para enloquecer a la masa. Con Mi amor, su primer sencillo desde la independencia absoluta, además, se ha puesto a bailar. Y, oye, este tono desenfadado le sienta de maravilla. Es una buena canción para salir de la zona de confort. Muy veraniega. Muy necesaria.
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