Rutas a la luz de la luna, Cine en Cibeles o las fiestas en Manzanares El Real: descubre los cinco mejores planes para disfrutar este fin de semana en Madrid

Este fin de semana, Madrid despide el mes de julio y da la bienvenida a un agosto que promete ser igual, si no más caluroso que su predecesor. Sin embargo, y pese a la cuarta ola de calor que aprieta con fuerza en la capital, los madrileños no renuncian a su tiempo libre y ya esperan impacientes la programación prevista para este fin de semana.

Con las propuestas de cine de verano en Cibeles, la exposición de Carmen Laffón en el museo Thyssen y la obra 'Clap' en el Teatro Sofía, la Comunidad de Madrid busca poner a disposición de los amantes de la cultura varias opciones imprescindibles y aptas para todos los gustos y bolsillos.

También los que disfrutan de la naturaleza podrán realizar este fin de semana una escapada a la luz de la luna por la Sierra de Guadarrama con la llamada 'Ruta de los Miradores'. Por último, para quienes ya esperan con impaciencia el comienzo del ciclo festivo de verbenas madrileñas, Manzanares El Real y sus fiestas proponen una completa programación para ir calentando motores.

Cibeles de cine

La Galería de Cristal de CentroCentro se ha visto transformada en uno de los cines de verano más espectaculares de la capital. Acogiendo la nueva edición de 'Cibeles de Cine', esta sala cuenta con una programación que combina estrenos recientes con el homenaje a diferentes clásicos del cine español.

Las entradas tiene un precio en web de 7 euros por persona aunque se pueden añadir bebidas o palomitas lo que incrementa su coste / Cibeles de Cine

Solo este fin de semana las proyecciones contarán con 'Aída y Vuelta' el viernes 31 de julio, la recién estrenada 'Minions & Monsters' el sábado 1, y, para los más cinéfilos, el clásico de Hitchcock, 'Vértigo' el domingo 2 de agosto. Todas las películas son proyectadas a partir de las 22:00 horas y las entradas están disponibles para su compra online a través de la página web oficial de 'Cibeles de cine'.

🔗 Las entradas, a 7 euros por persona, están disponibles para su compra en la página web oficial de 'Cibeles de Cine' 📍 Galería de Cristal de CentroCentro. Plaza de Cibeles, 1. 📆 Viernes 31, sábado 1 y domingo 2 a las 22:00 horas.

Fiestas de Manzanares El Real

Del 30 de julio al próximo 3 de agosto, Manzanares El Real celebrará sus fiestas patronales con una programación que incluirá conciertos gratuitos, orquestas, sesiones de DJ y actividades para todas las edades. Entre las novedades, este año los vecinos del barrio podrán disfrutar de la 'Fiesta Kiss FM' con "Lo mejor de los 80s y los 90s hasta hoy", la fiesta para mayores con "La Cordobesa", una carpa de DJS y el concierto de rap de BLZQZ.

Manzanares El Real celebra las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña Sacra / Ayuntamiento de Manzanares El Real

Además, desde el Ayuntamiento han confirmado que tampoco faltarán sus fiestas más tradicionales como: la Ruta del Cañeo, la Fiesta Holi, la Fiesta del Agua, el Macro Parque Acuático o el Boloencierro. Como parte de su propósito de inclusión, las ferias de Manzanares contarán con un día dedicado a Actividades Inclusivas y de 20:00 a 2:00 las luces y sonidos de las atracciones disminuirán su intensidad para facilitar la participación de personas con sensibilidad sensorial.

Entre la programación de las fiestas, Manzanares El Real repite su icónica Fiesta Holi que tendrá lugar el viernes 31 de agosto / Ayuntamiento de Manzanares El Real

📍Manzanares El Real, 28410, Madrid 📆 Del 30 de julio al próximo 3 de agosto

'Clap' en el Teatro Sofía

El Teatro Sofía acoge el nuevo espectáculo de Carlos Ramos: 'Clap', una propuesta que combina teatro, improvisación y música, tratando al espectador como un actor más en la función. Los asistentes, con sus aportaciones en directo, pueden inspirar escenas, canciones e historias creadas en el momento sobre el escenario.

El espectáculo 'Clap' hace de cada función una experiencia única e irrepetible donde la participación de los espectadores es vital / 'Clap' en el Teatro Sofía

Esta experiencia en la que cada función es diferente e irrepetible podrá disfrutarse de jueves a sábado hasta el próximo 5 de septiembre por un precio que asciende a 22,45 euros por persona. El espectáculo, para el que ya se pueden comprar entradas a través de la página web oficial del Teatro Sofía de Gran Vía, está recomendado para mayores de 14 años.

🔗 Las entradas a 22,45 euros por persona están disponibles para su compra online en la web oficial del Teatro Sofía 📍 Teatro Sofía, Gran Vía, 70, Centro, 28013 Madrid 📆 Jueves a sábado hasta el próximo 5 de septiembre

Carmen Laffón en el Thyssen

La pintora y escultora sevillana Carmen Laffón ha llegado a Madrid de la mano del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que, en su nueva exposición, cuenta con más de 80 obras de la artista entre óleos, pasteles, carboncillos y esculturas. Esta exposición invita a conocer el universo de Laffón a través de categorías y géneros como la figura, el bodegón y el paisaje.

La exposición en honor a Carmen Laffón podrá visitarse de manera gratuita este próximo sábado gracias a la iniciativa 'Noches Thyssen' / Museo Thyssen

Esta muestra, comisionada por Paula Luego, recorre más de seis décadas de trayectoria artística entre Madrid, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, y este sábado, podrá visitarse gratis con motivo de la iniciativa 'Noches Thyssen'. De 21:00 a 23:00 horas, los visitantes podrán acceder a las exposiciones temporales de la planta baja y la planta -1 entre las que se encuentra este homenaje a Carmen Laffón.

🔗 La entrada será gratuita durante la jornada del sábado 📍Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, P.º del Prado, 8, Centro, 28014 Madrid 📆 Sábado 1 de agosto de 21:00 a 23:00 horas

La Ruta de los Miradores a la luz de la luna

"Cuando cae la noche, la Sierra de Guadarrama se transforma", así invita la Comunidad de Madrid a todos los amantes de la naturaleza que deseen descubrir los sonidos y el paisaje que se esconde en uno de los parajes naturales más bellos de la comunidad cuando el sol se esconde sobre el horizonte.

La ruta comienza en el municpio de Cercedilla desde el Apeadero de Camorritos / Central de Reservas Sierra del Guadarrama

La ruta de senderismo nocturno que se dará cita el próximo 1 de agosto promete una experiencia que permitirá "desconectar del ruido de la ciudad para conectar con la naturaleza y descubrir la montaña desde una perspectiva completamente diferente". Las entradas a un precio de 18 euros para los adultos y 16 euros para niños entre 6 y 12 años ya están disponibles para su compra online.