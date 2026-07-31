Madrid reparte 133 toneladas de comida y agua para los animales de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un operativo de emergencia para suministrar 133.000 kilos de comida y 60.000 litros de agua destinados a la fauna silvestre afectada por los incendios forestales en la Sierra Oeste. La primera fase de este reparto ya se ha completado en San Martín de Valdeiglesias, y continuará en los próximos días en el resto de municipios afectados de la región.

Según ha informado el Gobierno regional, el Ejecutivo autonómico está distribuyendo recursos clave para garantizar la supervivencia de las especies. En total, el plan contempla más de 80.000 kilos de alfalfa a granel, 5.000 kilos de alfalfa en tacos, 38.000 kilos de maíz y 10.000 kilos de avena. A esto se suman 60.000 litros de agua que se están depositando estratégicamente en abrevaderos y bebederos para facilitar la hidratación de los animales silvestres.

Coordinación técnica y participación ciudadana

Esta iniciativa está coordinada directamente por los técnicos de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Para garantizar el éxito de la distribución en los montes, el proyecto cuenta con la colaboración esencial de las sociedades de cazadores locales, empresas de la zona y vecinos de los municipios afectados.

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Paralelamente al suministro en el hábitat natural, la Comunidad de Madrid mantiene activo el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente. Este centro está preparado para acoger a cualquier ejemplar herido, donde se les realiza un chequeo médico completo para detectar lesiones, se les administra el tratamiento necesario y se gestiona su posterior reintroducción al medio natural en perfectas condiciones.