RAYO VALLECANO
La plantilla del Rayo alza la voz por el caos del estadio de Vallecas: "Esto se podría haber evitado"
Los jugadores denuncian años de abandono, reclaman respeto y piden seguir en su campo mientras el equipo continúa sin estadio a dos semanas del inicio de LaLiga
EFE
La plantilla del Rayo Vallecano lamentó este viernes la situación por el enfrentamiento entre el club y la Comunidad de Madrid por el estadio de Vallecas y, por medio de un comunicado conjunto emitido este viernes, pide "respeto".
“La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y en nuestro estadio”, reza la nota emitida por el capitán del equipo, Óscar Valentín.
Las denuncias por el estado del campo, según los jugadores, “no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y del Rayo Vallecano” y, por tanto, ahora se encuentran “con las consecuencias”.
“Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse, porque esto no ocurrió de un día para otro”, denuncian los jugadores.
Además, reclaman “estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo” y piden “respeto” para el club y su afición “por ser una institución con más de 100 años de historia”.
Sin estadio a dos semanas del inicio de LaLiga
El Gobierno regional de Madrid suspendió de forma cautelar la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones a apenas dos semanas del comienzo de LaLiga EA Sports.
El jueves, por segundo día consecutivo, los técnicos enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al recinto para iniciar las obras de urgencia previstas, al encontrarse nuevamente con las puertas cerradas.
Un nuevo desencuentro prolonga un conflicto que amenaza con retrasar el inicio de las obras y mantiene sin resolver el estadio en el que el Rayo disputará sus primeros partidos como local, una vez confirmado que no podrá hacerlo en Vallecas.
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
- El milagro de las tuberías que salvó una casa del fuego en Navas del Rey: 'O los hidroaviones tiraron agua en ese instante o tenemos un ángel de la guarda
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Las dos caras de Navas del Rey tras el incendio: unos toman café en la plaza mientras otros limpian ceniza en lo que queda de sus casas
- Que nadie levante la voz a Morrissey: una 'ruleta rusa' con final celestial en Madrid
- ¿Dios o bufón? Kanye West (Ye) se come Madrid pese a su historial de escándalos
- Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas
- La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí