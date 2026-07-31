Expertos de la URJC y la UCM encuentran un conjunto inédito de 'pizarras visigodas' perdidas

Un equipo conjunto de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha logrado descifrar un lote inédito de pizarras visigodas que se consideraba perdido desde mediados del siglo XX. Este material, uno de los más singulares del conjunto arqueológico altomedieval de la península ibérica, ha sido localizado en los fondos históricos del Museo Arqueológico Nacional (MAN).

El hallazgo se ha producido en el marco del proyecto de investigación AVIPES-II-CM, centrado en el estudio del patrimonio epigráfico medieval y posmedieval en la Comunidad de Madrid. Los grupos TEAPIMeG (UCM) y HASTHGAR (URJC) analizaron este conjunto documental, procedente de la colección privada del arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla y adquirido por el museo en 1973. Muchas de estas piezas fueron descubiertas originalmente entre las décadas de 1940 y 1950 por los arqueólogos Arsenio Gutiérrez Palacios y Serafín Tella Gallego en asentamientos altomedievales del centro peninsular.

33 ejemplares inéditos entre textos, cuentas y dibujos

En total, los expertos han catalogado 33 ejemplares inéditos de pizarras visigodas, de los cuales 17 son piezas numerales con cuentas y operaciones matemáticas, ocho contienen textos de tipo jurídico, económico y religioso, y las ocho restantes corresponden a dibujos. Según ha explicado el investigador David Sánchez Serrano, en las cajas también se conservaban recortes de papel antiguos que identificaban el contenido de las bolsas originales. Las pizarras reflejan de forma excepcional la vida en comunidad y la gestión cotidiana de las sociedades locales del centro peninsular entre los siglos V y VIII, un periodo del que apenas se conservan testimonios escritos de la gente común.

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Aunque este nuevo lote encaja con el corpus documental ya conocido, su estudio pormenorizado resulta esencial para profundizar en la historia altomedieval madrileña. El proyecto AVIPES-II-CM continuará su labor en la región con el objetivo de localizar materiales inéditos, analizar la transmisión documental de las inscripciones antiguas, crear recursos digitales y potenciar la valorización científica y social de este valioso patrimonio histórico.