SANIDAD
Madrid permite a padres o tutores acompañar a menores en quirófano durante el proceso de inducción a la anestesia
El Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla introduce un protocolo pionero para reducir la ansiedad infantil durante la inducción anestésica
EP
La Comunidad de Madrid ha incorporado un procedimiento en el Hospital Universitario Infanta Cristina, en Parla, que permite a los padres o tutores acompañar a los menores en el quirófano durante el proceso de inducción a la anestesia, antes de ser sometidos a una intervención.
Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta iniciativa tiene como objetivo reducir la ansiedad o el estrés tanto de los propios pacientes como de sus familias. La medida se aplica en el Bloque Quirúrgico, en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y en las áreas de Reanimación del centro.
Está dirigida a pacientes pediátricos mayores de tres años y/o con un peso igual o superior a 15 kilogramos, hasta los 17 años, que vayan a someterse a una cirugía programada y cumplan los criterios clínicos establecidos por el Servicio de Anestesiología.
El proceso comienza en la consulta de preanestesia, donde los profesionales sanitarios informan a los padres o a los tutores sobre el procedimiento quirúrgico y anestésico. Asimismo, también les explican las condiciones en las que podrán estar junto al menor en el quirófano y les facilitan material informativo específico.
Para acceder al área quirúrgica, el acompañante debe seguir unas normas de higiene y de seguridad y permanecer ubicado en una zona no estéril de la sala de operaciones. Durante este tiempo puede mantener contacto verbal y físico con el menor, mientras se procede a la inducción anestésica.
Una vez finalizado este procedimiento, el adulto abandona el quirófano, aunque posteriormente se puede reincorporar al mismo durante el postoperatorio, favoreciendo el reencuentro con el menor y facilitando la continuidad de los cuidados y el apoyo emocional. Esta iniciativa se suma a otras similares que, con distintas variaciones, tienen en marcha otros complejos del Servicio Madrileño de Salud, entre ellos los hospitales Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, Infanta Leonor y Niño Jesús en la capital, e Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes.
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