Operación salida de agosto 2026, en directo: última hora del tráfico en Madrid y resto de España

Este fin de semana se presenta como uno de los más complicados del año en las carreteras españolas. La puesta en marcha de la Operación Salida del 1 de agosto coincidirá con el regreso de quienes terminan sus vacaciones de julio y con la vuelta de quienes han pasado el fin de semana en sus segundas residencias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha a las 15.00 horas de este viernes 31 de julio la Operación salida del mes de agosto que moverá 5,6 millones de desplazamientos entre el viernes y el domingo, dentro de un mes de agosto en el que se prevén 54,5 millones de viajes de largo recorrido en total. En estas fechas confluyen tres flujos simultáneos, el relevo entre quienes inician y quienes concluyen sus vacaciones, los desplazamientos habituales de cualquier fin de semana y la llegada de vehículos portugueses y magrebíes, estos últimos camino de los puertos de embarque. Aun así, una parte de estos viajes se ha adelantado al jueves gracias a la posibilidad de teletrabajar el viernes en algunos sectores.

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A este escenario se suma la huelga de Renfe convocada para este 31 de julio, que afectará a servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías pese a los servicios mínimos. Los viajeros podrán encontrarse con cancelaciones, retrasos y cambios de horario, por lo que se recomienda comprobar el estado de su tren antes de acudir a la estación.

Un 36 % de los españoles eligen el agosto para desplazarse Cada año se observan menos diferencias en la cantidad desplazamientos que se realizan entre los meses de julio y agosto: un 36 % de los españoles eligen el octavo mes del año para desplazarse, mientras que el 33 % disfrutan de sus vacaciones en julio.

En Madrid, un alcance complica la salida por la AP-6 en Guadarrama.

DGT aconseja estas horas para evitar las mayores retenciones Durante este fin de semana, la DGT recomienda evitar las horas de mayor afluencia para reducir el riesgo de atascos. Si es posible, lo mejor es salir antes de las 9:00 de la mañana o a última hora de la tarde y la noche, cuando el tráfico suele ser más fluido. El viernes se esperan las mayores complicaciones entre las 16:00 y las 23:00, mientras que el sábado las primeras horas del día volverán a ser la mejor opción para iniciar el viaje con mayor tranquilidad.

Las carreteras con más tráfico durante la operación salida de agosto La DGT prevé que las mayores retenciones de este fin de semana se concentren en las principales vías de salida de las grandes ciudades y en los corredores que conectan con las zonas de costa y los destinos turísticos. Entre las carreteras con más tráfico figuran la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 en los accesos a Madrid; la AP-7 y la A-7 en el litoral mediterráneo; la AP-8 en el norte; la A-8 en la cornisa cantábrica; la A-66 (Ruta de la Plata); la A-49 hacia las playas de Huelva y Cádiz, y la N-340, especialmente en los tramos costeros con mayor afluencia turística.

La DGT prevé 947.000 desplazamientos en la Comunidad de Madrd este fin de semana

Aena prevé más de 22.600 vuelos durante el fin de semana Los aeropuertos de la red de Aena afrontan uno de los fines de semana con mayor movimiento del verano, con 22.655 vuelos programados hasta el domingo. La elevada actividad coincide con la segunda gran operación salida y con la huelga convocada en Renfe, aunque el tráfico aéreo mantiene su programación prevista. Aena espera un intenso flujo de pasajeros durante todo el fin de semana, especialmente en los principales aeropuertos turísticos y en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, por lo que recomienda acudir con suficiente antelación para evitar incidencias en los desplazamientos.

Soterramiento de la A-5: corte total del túnel de la M-30 en sentido salida del 3 al 24 de agosto Este verano, se llevará a cabo el penúltimo paso para conectar el nuevo túnel que soterra la A-5 con el subterráneo de la M-30 que discurre bajo la avenida de Portugal. Para avanzar con las obras del futuro Paseo Verde del Suroeste es necesario demoler la losa de hormigón de la rampa de salida del túnel existente de la M-30, adecuar el desvío y colocar 14 vigas de grandes dimensiones. La realización de estos trabajos implica el corte por completo del túnel de salida de la A-5, en sentido Badajoz. del 3 al 24 de agosto.

322 trenes afectados en plena operación salida de agosto La huelga convocada en Renfe para este 31 de julio, en plena operación salida de agosto, podría afectar a 322 trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia. No obstante, el Ministerio de Transportes ha decretado servicios mínimos para garantizar la movilidad de los viajeros: circulará el 73% de los trenes AVE y Larga Distancia, el 65% de los de Media Distancia y entre el 50% y el 75% de los servicios de Cercanías, según la franja horaria. Renfe ha contactado con los viajeros afectados para ofrecerles un cambio de tren o la devolución del importe del billete sin coste. Aun así, la compañía recomienda consultar el estado del servicio antes de acudir a la estación, ya que durante la jornada pueden producirse cancelaciones, retrasos o modificaciones de horario coincidiendo con uno de los días de mayor movilidad del verano.

La DGT recuerda que la baliza V-16 es obligatoria desde este verano Entre las principales novedades de este verano destaca la obligatoriedad de la baliza V-16 conectada, que sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia, además de la recomendación de consultar el estado del tráfico antes de viajar y utilizar rutas alternativas para evitar los mayores atascos. La DGT aconseja revisar el vehículo, evitar las horas punta y extremar la precaución ante el aumento de desplazamientos y las posibles incidencias por incendios o accidentes.