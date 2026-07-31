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Operación salida de agosto 2026, en directo: última hora del tráfico en Madrid y resto de España

La Dirección General de Tráfico prevé 5,6 millones de desplazamientos este fin de semana por el inicio de agosto

Varios vehículos en la A5 a la altura de Madrid (España).

Varios vehículos en la A5 a la altura de Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

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Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Este fin de semana se presenta como uno de los más complicados del año en las carreteras españolas. La puesta en marcha de la Operación Salida del 1 de agosto coincidirá con el regreso de quienes terminan sus vacaciones de julio y con la vuelta de quienes han pasado el fin de semana en sus segundas residencias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha a las 15.00 horas de este viernes 31 de julio la Operación salida del mes de agosto que moverá 5,6 millones de desplazamientos entre el viernes y el domingo, dentro de un mes de agosto en el que se prevén 54,5 millones de viajes de largo recorrido en total. En estas fechas confluyen tres flujos simultáneos, el relevo entre quienes inician y quienes concluyen sus vacaciones, los desplazamientos habituales de cualquier fin de semana y la llegada de vehículos portugueses y magrebíes, estos últimos camino de los puertos de embarque. Aun así, una parte de estos viajes se ha adelantado al jueves gracias a la posibilidad de teletrabajar el viernes en algunos sectores.

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A este escenario se suma la huelga de Renfe convocada para este 31 de julio, que afectará a servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías pese a los servicios mínimos. Los viajeros podrán encontrarse con cancelaciones, retrasos y cambios de horario, por lo que se recomienda comprobar el estado de su tren antes de acudir a la estación.

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