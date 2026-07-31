Noches del Botánico cierra su décima edición con récord de público: 52 conciertos y 190.000 entradas

Noches del Botánico ha cerrado su décima edición con más de 190.000 asistentes. Se trata del mejor balance de su historia, después de celebrar 52 conciertos entre el 4 de junio y el 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Cultura Profética y Çantamarta pusieron el punto final a dos meses de música en los que el festival volvió a hacer de la variedad su principal seña de identidad. Por su escenario han desfilado leyendas como Van Morrison, Tom Jones, Jean-Michel Jarre, Rubén Blades y Nile Rodgers, junto a figuras de distintas generaciones y estilos como Ethel Cain, Danny Elfman, Belle & Sebastian, La Tania y M-Clan.

10 años después de su nacimiento, la cita se ha convertido en uno de los rituales culturales del verano en Madrid: un festival de gran formato que conserva la cercanía del directo y aprovecha la singularidad de celebrarse en pleno corazón de un jardín botánico. Durante casi dos meses, su programación transitó por el rock, el flamenco, la electrónica, la salsa, el merengue y el pop. Un cartel que incluyó también a Pat Metheny, Two Door Cinema Club, ZZ Top, Rick Astley y Elvis Crespo.

Cultura Profética y Çantamarta han puesto fin a dos meses de música en Madrid. / FER GONZÁLEZ

La escena española tuvo igualmente un peso destacado. Love of Lesbian protagonizó tres noches consecutivas, mientras que Rigoberta Bandini, Yerai Cortés, Shinova y Ginebras debutaron en el recinto. Entre las citas especiales figuró además la celebración del 30º aniversario de Omega, el emblemático disco de Enrique Morente y Lagartija Nick. La décima edición, además, ha dejado algunos momentos especialmente celebrados por el público. Van Morrison se mostró más cercano de lo habitual, mientras que Jean-Michel Jarre, Garbage, The Kooks y Biffy Clyro destacaron durante sus actuaciones la atmósfera del recinto. Tom Jones, Rubén Blades, Nile Rodgers y Zaz regresaron, por su parte, a un escenario que ya habían visitado anteriormente.

Uno de los rasgos distintivos del festival continúa siendo su emplazamiento. El auditorio se integra en un entorno natural de más de 40.000 metros cuadrados y permite combinar conciertos de gran formato con una mayor proximidad entre los artistas y los espectadores. Desde su primera edición, Noches del Botánico se celebra en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Según destaca la organización, se trata de una propuesta singular en Europa al desarrollarse bajo el paraguas de una universidad pública y compatibilizar la actividad cultural con la conservación del espacio natural.

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Noches del Botánico ya está preparando la edición de 2027. / VEGA HALEN

La experiencia se completa con zonas de descanso, hamacas, una vinoteca, espacios gastronómicos y un escenario dedicado a nuevos talentos y sesiones de DJ. La apertura del recinto varias horas antes de cada actuación ha permitido que las jornadas se prolonguen más allá del concierto principal. Más de 300 profesionales han trabajado diariamente en el desarrollo de esta edición. Con el décimo aniversario ya concluido, el festival ha comenzado a preparar la programación de 2027 con el objetivo de mantener el modelo que ha convertido a Noches del Botánico en una de las citas más reconocibles del verano madrileño.