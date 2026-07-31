Madrid exige declarar la emergencia nacional ante el "caos migratorio" y el descontrol en la frontera

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central la declaración de emergencia nacional ante la situación crítica en Ceuta. El consejero de Presidencia y portavoz madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha exigido el envío inmediato de medios para blindar las fronteras y frenar lo que califica como un "absoluto caos migratorio" ante la inacción del Ejecutivo.

Las declaraciones se han producido durante una visita a Pelayos de la Presa y Robledo de Chavela, donde recordó que la Unión Europea ha alertado sobre el descontrol en la frontera española, cuestionando además la política exterior del Gobierno con Marruecos.

Reacciones políticas en la Asamblea de Madrid

La crisis en la ciudad autónoma ha abierto un debate político en la región con posturas encontradas entre los grupos parlamentarios.

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha reconocido la complejidad del escenario y ha mostrado su preocupación, aunque ha transmitido tranquilidad al confiar en la coordinación y el diálogo institucional para solucionar el conflicto.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha calificado la situación de auténtica crisis humanitaria, señalando que la prioridad es atender a la población migrante y aliviar la saturación de los servicios públicos.

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Desde Más Madrid sostienen que el sistema de externalización de fronteras ha fracasado y defienden que debe ser la Unión Europea la que asuma directamente el control de la frontera sur con recursos comunitarios y garantías humanitarias.