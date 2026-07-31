Dos investigadores de la Carlos III, galardonados con Premios Nacionales de Investigación

Dos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el doctor en Economía Juan José Dolado y el doctor en Ingeniería Aeroespacial Mario Merino, han sido galardonados con dos e los Premios Nacionales de Investigación 2026, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estos galardones, considerados el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica, están dotados con 30.000 euros cada uno y ponen en valor la labor de científicos y científicas que contribuyen de manera decisiva al avance de la ciencia y la sociedad, según ha destacado la UC3M en una nota.

El Premio Nacional de Investigación 'Pascual Madoz', en la modalidad de Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, ha sido concedido a Juan José Dolado, catedrático y profesor emérito de la UC3M por "su prolífica y destacada trayectoria investigadora en los campos de la econometría y la economía laboral".

Dolado obtuvo su doctorado (DPhil) en Economía por la Universidad de Oxford en 1988 y ha trabajado como Economista-Jefe de la Unidad de Estudios Cuantitativos del Banco de España (1990-1997), profesor de Economía en la European University Institute (2014-2018) y catedrático de Economía en la UC3M (1998-2013 y 2019 en adelante). Su investigación se centra en temas de economía laboral, econometría teórica y macroeconomía monetaria y ha recibido los premios Jaime I de Economía en 2015 y Vanguardia de la Ciencia en 2011.

Por su parte, el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 'Matilde Ucelay', en la categoría de Ingenierías y Arquitectura, ha recaído en Mario Merino, catedrático del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la UC3M, por "su trabajo innovador en la investigación y desarrollo de propulsores espaciales basados en plasma".

Merino es doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y, tras obtener su doctorado, comenzó su trayectoria en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la UC3M, donde ejerce como catedrático desde 2024.

Es miembro del grupo de investigación 'Plasmas and Space Propulsion' (EP2) donde trabaja en el diseño, la modelización, simulación y ensayos de propulsores espaciales de plasma para desarrollar nuevas tecnologías que permitan una propulsión espacial eléctrica eficiente y económica. Su trabajo ha sido galardonado con varios premios como la Medalla al Joven Investigador de la Real Academia de Ingeniería (2023) o el prestigioso Premio Prof. Kuriki para jóvenes profesionales, otorgado por la Sociedad de Propulsión Eléctrica de Cohetes (2022), entre otros.

Noticias relacionadas

Con estos dos galardones, la Carlos III reafirma su presencia entre las instituciones de referencia en el panorama científico nacional, destacando en la atracción de talento y en la transferencia de resultados a la sociedad.