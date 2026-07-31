SUCESOS
Dos heridos graves al volcar un camión de la UME en la M-512
El accidente ha obligado a cortar temporalmente la vía y ha movilizado a los servicios sanitarios del SUMMA 112, que han trasladado a los afectados a un centro hospitalario
EP
Dos heridos graves y uno leve al volcar un camión de la UME en la carretera M-512 El siniestro se ha producido a última hora de la tarde y ha obligado a cortar temporalmente la vía, requiriendo la intervención inmediata de los servicios de emergencia del SUMMA 112.
Un camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sufrido un aparatoso accidente este viernes tras volcar en la carretera M-512, dejando un balance de dos personas heridas con pronóstico potencialmente grave y una leve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso se ha registrado sobre las 19:50 horas. A consecuencia del vuelco, la calzada en ese punto de la vía ha permanecido completamente cortada al tráfico para facilitar las labores de rescate y la retirada del vehículo pesado militar, lo que ha generado retenciones puntuales en la zona.
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