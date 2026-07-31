El Gobierno invita a Ayuso a cerrar tres pactos para Madrid sobre violencia machista, urgencias sociales y grandes eventos

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha conminado este viernes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, alcanzar tres pactos para abordar algunos de los principales desafíos de la región: la lucha contra las violencias machistas, la atención a las urgencias sociales y la seguridad en los grandes eventos.

Lo ha hecho durante una comparecencia para hacer balance de las actuaciones e inversiones del Gobierno de España en la región, en la que ha reivindicado que la coordinación desplegada entre las administraciones durante el incendio de la Sierra Oeste debe extenderse a otros ámbitos y servir como punto de partida para recuperar el diálogo institucional. “Lo vivido en los últimos días nos vuelve a demostrar que la colaboración interinstitucional es clave para construir soluciones eficaces”, ha defendido Martín antes de plantear “tres propuestas concretas” al Gobierno autonómico.

La primera consiste en alcanzar un pacto contra las violencias machistas que contemple de manera conjunta la violencia de género, la sexual y la ejercida a través de los entornos digitales. El objetivo, según ha explicado Martín, sería avanzar hacia una Comunidad de Madrid “100% VioGén”. En este sentido, el delegado ha recordado que la institución que dirige presentó hace poco un plan de acción contra la violencia sexual en la región y ha reprochado al Ejecutivo madrileño que todavía no haya respondido a esa iniciativa.

La segunda propuesta es un pacto por las urgencias sociales que permita crear espacios de coordinación entre administraciones, ayuntamientos, vecinos y entidades sociales. Martín ha pedido a Ayuso que abandone sus “reticencias” a constituir mesas de trabajo para identificar los problemas de cada zona, elaborar diagnósticos compartidos y aplicar medidas específicas, con especial atención a enclaves como el Parque Paraíso de San Blas, Lavapiés, San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde, y la zona del bulevar de Puente de Vallecas.

“No se puede decir que las urgencias sociales únicamente se resuelven con más policías. Necesitamos coordinar políticas para poder resolver los problemas”, ha señalado. Para el representante gubernamental, las respuestas deben incorporar actuaciones sociales, sanitarias, educativas y urbanísticas, además de las estrictamente policiales. Máxime teniendo en cuenta, ha recordado, que Madrid cerró 2025 con la tasa de criminalidad más baja desde que existen registros y cuenta con un 10% más de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que en 2018.

El tercer pacto planteado por el delegado se centra en la seguridad de los grandes eventos que acoge la región. Martín ha reclamado al Gobierno autonómico que retire de la tramitación de la Ley del Suelo la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), al considerar que la fórmula elegida resulta “absolutamente insuficiente”. Su propuesta pasa por elaborar una nueva regulación con las aportaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con mayores garantías jurídicas para la organización de acontecimientos multitudinarios.

A estos tres acuerdos, el delegado ha añadido una petición expresa para que la Comunidad de Madrid apoye el pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha reclamado un refuerzo inmediato de los servicios autonómicos de prevención y extinción de incendios. “Ayuso debe abandonar a los negacionistas y trabajar en favor de la lucha contra la emergencia climática”, ha señalado Martín, que ha denunciado que la campaña madrileña contra los incendios cuenta, según sus datos, con menos efectivos que la anterior.

Más de 10.300 millones de fondos europeos

Durante su balance, el delegado ha defendido que “el Gobierno de España nunca le ha fallado y nunca le va a fallar a Madrid”, aunque ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener una estrategia de “boicot” frente a varias iniciativas estatales.

Según las cifras aportadas por Martín, en la Comunidad de Madrid se han ejecutado 10.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de los que más de 6.500 millones corresponden a actuaciones de la Administración General del Estado. Estas ayudas habrían llegado a más de 242.000 beneficiarios.

El delegado también ha destacado que el ingreso mínimo vital alcanza a 218.000 madrileños, el bono social eléctrico a más de 168.000 y las becas educativas a 174.000 beneficiarios. Además, ha cifrado en 1.795 euros mensuales la pensión media en Madrid, 517 euros más que en 2018.

En vivienda, Martín ha asegurado que se han construido más de 17.000 inmuebles y rehabilitado otros 35.000. A ello ha sumado las 10.700 viviendas asequibles previstas en la Operación Campamento y los 1.113 millones asignados a Madrid dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.