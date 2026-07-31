SUCESOS
Detienen a un hombre acusado de apuñalar a un joven de 22 años en el parque de San Isidro
La víctima recibió una cuchillada en el tórax durante la madrugada y fue trasladada al hospital en estado potencialmente grave
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor del apuñalamiento de un joven de 22 ocurrido durante la madrugada de este viernes en el parque de San Isidro, en Madrid.
El ataque se produjo alrededor de las 02:30 horas en la confluencia de la Vía Carpetana con el paseo de la Ermita del Santo, según fuentes de Emergencias Madrid.
Cuando los sanitarios del Samur-Protección Civil llegaron al lugar, encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el hemitórax derecho. El joven fue estabilizado y trasladado a un centro hospitalario como paciente potencialmente grave.
La intervención policial comenzó después de que dos personas alertaran a varios agentes que se encontraban en las inmediaciones de que un hombre de ser apuñalado en la calle.
Los policías desplegaron varias batidas por la zona y localizaron poco después a un hombre que presentaba restos de sangre. El sospechoso fue detenido en ese mismo momento.
A escasos metros del lugar donde fue interceptado, los agentes encontraron además un arma blanca de tipo mariposa, que podría estar relacionada con la agresión y será analizada durante la investigación.
El detenido permanece bajo custodia policial mientras la Policía Nacional trata de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué relación existía entre el arrestado y la víctima.
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