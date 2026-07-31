Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya han comenzado los trabajos de instalación de los nuevos jardines verticales de la M-30

El Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid ha confirmado a través de sus cuentas oficiales que ya han comenzado los trabajos de instalación de los nuevos jardines verticales de la M-30 a la altura de Ventas. Las obras, que está llevando a cabo la empresa Madrid Calle 30, supondrán una inversión de 5,3 millones de euros y se prevé creen una superficie vegetal de más de 2.800 metros cuadrados.

Situado entre los kilómetros 5,9 y 6,3 de la vía de circulación, estos jardines ocuparán una distancia aproximada de 400 metros y contarán con más de 30 especies mediterráneas. Desde el consistorio también se ha anunciado que las obras, que se espera se prolonguen hasta principios de 2027, se realizarán en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico.

Rampas vegetales, sistema de riego y control inteligente

Según ha informado el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, este proyecto contempla el recubrimiento vegetal de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle de Alcalá, así como de los estribos del puente. De esta forma, los jardines verticales se instalarán en el espacio ya existente entre el cerramiento de las rampas y la barrera de seguridad de los carriles derechos, así como bajo el voladizo del tablero de las rampas y el puente.

Recreación jardines verticales en la zona de las Ventas / Ayuntamiento de Madrid

La vegetación se fijará sobre el cerramiento existente de módulos de hormigón prefabricado, y se incorporará un sistema de riego automatizado con agua regenerada del Canal de Isabel II optimizado mediante control telemático. Además, desde el consistorio han anunciado que estos jardines contarán con un colector de recogida de excedentes y una estación meteorológica que posibilitarán ajustar su funcionamiento en función de las condiciones climáticas.

Entre los parámetros monitoreados, se tendrán en cuenta la humedad del sustrato, la evaporación o la temperatura con gestión centralizada. Adicionalmente, el conjunto contará con un depósito de hasta 65.000 litros de capacidad para garantizar el riego en caso de fallo de suministro.

Un filtro activo de contaminantes

Con módulos con capacidad para 36 plantas, la fachada ajardinada está diseñada para cultivos semi-hidropónicos, es decir, las plantas no crecerán directamente en la tierra natural, sino que se utilizará un sustrato inerte sobre una estructura metálica que garantizará su estabilidad.

Recreación jardines verticales en la zona de Ciudad Lineal / Ayuntamiento de Madrid

La treintena de especies mediterráneas seleccionadas por su resistencia a la sequía y su floración, no solo tendrán un valor ornamental, sino que actuarán como un filtro activo de contaminantes, "con capacidad para fijar partículas y absorber compuestos como hidrocarburos y óxidos de nitrógeno".

Tres nuevos jardines verticales en la M-30: 6.500 metros cuadrados

Estos jardines de Las Ventas serán, en realidad, los segundos jardines verticales instalados en la M-30, ya que en la avenida de la Ilustración ya se pusieron en marcha unos muros vegetales con una superficie de 3.250 metros cuadrados. Además, se espera que pronto se sumen unos terceros jardines verticales de 750 metros cuadrados en el Puente de Vallecas, sumando una superficie vegetal total superior a los 6.500 metros cuadrados.